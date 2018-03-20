20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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SGK'dan erken emeklilik müjdesi

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SGK'dan erken emeklilik müjdesi
Çalışanların çoğu herhangi bir iş yerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da sigortası yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor.
SGK'dan erken emeklilik müjdesi SGK'dan erken emeklilik müjdesi SGK'dan erken emeklilik müjdesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) son açıkladığı verilere göre çalışanların yüzde 35.2'si kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız olarak çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK'ya işe giriş bildirgesi vermiyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açabilme hakkı tanıyor. Bu sayede binlerce kişi emekliliğini öne çekebilme imkanı elde edebilecek.
 
DAVA İÇİN SÜREYE DİKKAT!

Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana 'hizmet tespit davası' açma hakkı tanıyor. Bu yolla binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay da SGK'yı değil işçiyi haklı buluyor. Çalışan sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açmalı. Çalışan ölmüşse, hak sahipleri de dava açabiliyor.
 
ŞAHİT VE BELGE YETER...

 

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa 'iş mahkemesine' mutlaka tespit davası açın. Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar: SGK işyeri dosyası, sigortalının işyeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık, bilirkişi.
 
MUTLAKA SORGULATIN!

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, 'hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz için dava açın. Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

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