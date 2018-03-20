Fide taban örtüsü verimi artırır mı? Yer örtüsü bahçede kullanışlı mıdır?

Bitki taban örtüsü, yaygın adıyla sera yer örtüsü nedir? Bitki – sera taban örtüsü kullanışlı mıdır? Taban örtüsü fideye, bitkiye zarar verir mi? Taban örtüsü fidenin güneş enerjisini engellemiş olmaz mı? Fide bitki taban örtüsü verimi artırır mı?

İlkbahar aylarının yaklaşıp havaların ısınmasıyla insanlar bağ - bahçe hazırlıklarına başladı.

Ülke genelinde özellikle büyük illerde olduğu gibi Başkent Ankara’da da şehrin bunaltıcı havası ve yoğun iş temposundan sıkılan vatandaşlar imkanları ölçüsünde bağ - bahçe işlerine yöneliyor. Son dönemde Başkent Ankara’da da hobi bahçeleri hayli revaçta. Vatandaşların hobi bahçelerine ilgisinin yıldan yıla arttığı gözleniyor.

İmkanı olan vatandaşlar hobi bahçesi satın alıp, burayı ekip biçmeyi, temiz hava ve organik meyve-sebze elde etmeyi hedefliyor.

Vatandaşın hobi bahçelerine olan ilgisine paralel olarak meyve sebze yetiştiriciliğiyle ilgili yöntem ve araç gerekler de sürekli gelişiyor, çeşitliliği artıyor.

Bağ-bahçe sahipleri sebze fide dikimi için günler sayarken, bu haberimizde sizlere bitkilerin ve üreticilerin korkulu rüyası “ yabancı otlara ” karşı geliştirilen “taban örtüsü” hakkında bilgi aktaracağız.

Bitki taban örtüsü, yaygın adıyla sera taban - yer örtüsü nedir?

Bitki – sera taban örtüsü kullanışlı mıdır?

Taban örtüsü fideye zarar verir mi?

Taban örtüsü fidenin güneş enerjisini engellemez mi?

Fide bitki taban örtüsü verimi artırır mı?

AMATÖR YETİŞTİRİCİLER DİKKAT!

Profesyonel seracılar bu konularda epey bilgi sahibi iken, amatör meyve sebze yetiştiricileri bu soruların cevabını arıyor; tecrübe etmedikçe de sağlıklı bir cevap bulamıyor. Beklediği sonucu alamamışsa bu kötü bir tecrübe oluyor ve belki de bir ekim yılı heba olmuş olabiliyor.

Bu nedenle sebze yetiştiricilerinin taban örtüsünün olumlu olumsuz tüm etkilerini önceden öğrenmesinde fayda var.

Önce, fide taban örtüsünün ne olduğunu anlatalım:

Fide - sera taban örtüsü, su geçirgenliği olan ve bitkiyi tabandan yani topraktan çıkacak zararlı otlardan koruma ve ürünü temiz tutma amacıyla geliştirilmiş, UV katkılı bir üründür.

En uzunluğu 1 metre ile 5 metre arasında değişmekte olup, istenilen boyda satın alınabilir fakat genelde 100 metrelik rulolar halinde satılmaktadır.

UV katkılı ürün ne demek ? UV katkısı nedir ?

UV, araç-gerekçelerin güneş ışınlarına dayanıklılığını artırıcı bir maddedir.

Taban örtülerinde UV maddesi kullanılmasının nedeni, taban örtülerinin ömrünü uzatmaktır.

Nitekim piyasadaki taban örtülerinin ortalama ömrü 3 ila 5 yıl arasında değişmektedir.

Taban örtüsü ile bitki yabancı otlardan hele hele de ayrık otlarından korunmuş olur mu?

Bu soruya gönül rahatlığı ile evet cevabını vermek çok zordur.

Taban örtüsü yabancı otların fide ile birlikte yükselmesini, fide köküne dolanmasını engeller fakat bitki sağlığı için bu yeterli değildir.

Aslolan bitkinin çevresindeki tüm zararlı otlardan kökten temizlenmesidir.

Yani, yabancı otların özellikle de ayrık otlarının bitki, fide kök çevresinden bütünüyle temizlenmesi gerekir.

Yabancı otlar özellikle de ayrık otları bitkiyle birlikte yükselemese de, bitki kök çevresinde varlığını sürdürdükçe, o bitkiye zarar vermeye devam edecektir.

Taban örtüsü bu bakımdan bitkiler için faydadan çok zarara neden olabilir.

OYSA TOPRAĞIN HAVALANDIRILMASI GEREKİR

Malum, bitki kök ve çevresi yabancı otlardan çapa ile temizlenirken, bu şekilde aynı zamanda toprak havalandırılmış olmaktadır.

DİKKAT: ÇAPAYI ENGELLER

Taban örtüsünde toprağın çapa ile havalandırılması mümkün olmayacaktır.

Bu da verimi olumsuz etkileyecektir.

Bitkileri yabancı otlardan korumanın yolu daha ziyade o yabancı otları çapa ile o bitki kök ve çevresinden söküp atmaktır.

Taban örtüsü daha ziyade fide yetiştiriciliğinde tercih edilmelidir.

Fideler belli bir boya gelince bulundukları yerden sökülüp aslolan ekim alanlarına dikildiklerinden, yabancı ot tehdidi yaşamamaktadır.

Sonuç olarak, taban örtüsü ürün yetiştirilirken değil, fide yetiştirilirken tercih edilirse fayda sağlanabilir.

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Kaynak: Fide taban örtüsü verimi artırır mı? Yer örtüsü bahçede kullanışlı mıdır?