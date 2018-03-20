20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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"Fıstık yerseniz fıstık, turp yerseniz turp gibi olursunuz!"

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"Fıstık yerseniz fıstık, turp yerseniz turp gibi olursunuz!"
Yaptığı açıklamalarla tıp dünyasında tartışmalar yaratan, iç hastalıkları ve kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine ezber bozan bir açıklama yaptı.

En son olarak modern tıbbın olmadığına yönelik bir ifadesiyle gündeme gelen Canan Karatay, Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuştu.

Karatay, genetik olmadığını ifade ettiği kanserin artma sebebini şöyle açıkladı:

"Bunlar o kadar çok arttı ki… Bugün üç yaşındaki çocuğa karaciğer nakli yapılıyor. Eskiden var mıydı böyle hastalık? Bunların altında havanın, suyun kirlenmesi, toprağın ve yiyeceklerin kirlenmesi yatıyor. Ve tabii yiyecekleriniz endüstriyel yiyecek olduğu sürece artacak. Temelinde ekmek ve şeker yatıyor. Çünkü ikisi de insan vücuduna girdiği zaman toksik ve bunlar bütün hücreleri bozuyor. Vücut dolaşımdan toksik olan şekeri uzaklaştırmak için, insülin hormonu salgılıyor. Bu hormon, kandaki şekeri trigliserit dediğimiz, en tehlikeli yağa dönüştürür ve depoya gönderir. Yani kan dolaşımından bir an önce uzaklaştırıyor.

Canan Karatay: Meyve yemeyin içinde şeker var!

"TÜM HASTALIKLARIN ALTINDA ŞEKER YATIYOR!"

Vücudumuzda depo edilmiş her türlü yağ, bu tiroidde olabilir, karaciğerinizde olabilir, dilinizde, gırtlağınızda da olabilir, artık gösterildi ki bu depo yağlar bir endokrin organ! Yani hormon üretiyor! Türlü türlü hastalık yapan hormon üretiyor. Bunun sebebi de maalesef şekerli yiyecekler ve şekerli/gazlı içecekler. Şekersiz denilen yapay tatlandırıcılı içecekler. Mısır şurubu (früktoz şuburu) şekeri çok önemli. Her şeyin içinde var. Tuzluların içinde de var. Gıda endüstrisi bunu çok kullanıyor. Bunların artık vücut için 7 kat daha toksik olduğu gösterildi. Yani vücut için zehir kardeşim. Her zaman söylediğim gibi şeker de en tatlı zehirdir. Hastalıkların altında da bu yatıyor. Onun için genetik değil diyorum. Çünkü bunlardan uzak durunca hastalıklar geriliyor. Şeker hastaları ve obezlerin yüzde 80'inde kanser var. Bu verileri de yazıyorum."

"FISTIK YERSENİZ FISTIK, TURP YERSENİZ TURP GİBİ OLURSUNUZ!"

Karatay, ithal ürünlerin asla yenmemesini de söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü dışarıdan gelen kuru baklagillerin büyük kısmı GDO'lu.Yurtdışından gelen cevizler de ilaçlı. Çünkü onlar taşınırken konteynırlarda ilaçlanıyor. Onun için kabuklu ceviz alınacak ve kendi ülkemizin ürünleri tüketilecek. Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan yapar hem ısıtır. Fıstık yerseniz fıstık gibi, turp yerseniz turp gibi olursunuz."

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