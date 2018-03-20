Lisede iğrenç olay! Kızları odasına çağırıp..

BURSA'da bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi.
Lisede 'Öğrencilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı' olarak görev yapan A.K.'nin bazı günler kız öğrencileri odasına çağırıp, "Söyleyin bakalım sizin arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu iddia edildi. Ayrıca, A.K.'nin birçok kız öğrencisi ile WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı ileri sürüldü. Olay, okuldaki kız öğrencilerin aralarındaki bir sorun nedeniyle kavga etmesinin ardından ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre, iddiaya göre, kavgaya karışan kız öğrencilerden biri, diğer kız öğrenciyi, "Senin, Müdür Yardımcısı ile olan ahlak dışı yazışmalarını biliyorum. Bunu okul idaresine söyleyeceğim" diyerek tehdit etti. Ardından iddialar okul idaresine iletildi.
Okul müdürünün konuyu kapatmak için öğrencileri uyardığı ileri sürülürken, iddialar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Müdür Yardımcısı A.K. açığa alınırken, görevlendirilen müfettişlerin, A.K.'nin kız öğrenciler ile yaptığı yazışmaları, konuşmaları ve okul müdürünün yaşananlara karşı tavrını araştırdığı öğrenildi.
VELİLER TEPKİLİ
Lisede eğtimi gören öğrencilerin velileri olaya büyük tepki gösterdi. İki yıl önce de aynı okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Okul Baş Müdür Yardımcısı M.E.D.'in kız öğrencisi ile gönül ilişkisi kurup, eşini ve çocuklarını bırakarak öğrencisi ile kaçtığını öne sürülen veliler, "Yaşanan bu olaylar bizleri ve çocuklarımızı çok üzüyor" ifadelerini kullandı.
- Zeybekci açıkladı: İnternet sitesi kurulduDağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?Dünya tedirgin! ABD savaş için ilk cepheyi açıyorFacebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!Türk bayrağına basmış! 4 yıl sonra tutuklandı...Cezası belli oldu: Hayallerim vardı, hepsi bittiCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorAfrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay!ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap28 Şubat'a karşı duruşun simge ismi: Hasan Celal Güzel
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:36 Güneş 07:01 Öğle 13:18 İkindi 16:40 Akşam 19:22 Yatsı 20:42
- 20°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 16°C Ankara
- 18°C Antalya
- 21°C Artvin
- 20°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 116.316 0.75
- Altın: 165,720 -0.55
- Dolar: 3,9293 -0.27
- Euro: 4,8268 -0.67
Lisede iğrenç olay! Kızları odasına çağırıp..
BURSA'da bir lisede Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası A.K., yaklaşık iki yıl önce kız öğrencilerle ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından buradaki görevinden alınıp, başka bir liseye tayin edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türk bayrağına basmış! 4 yıl sonra tutuklandı...
- Cezası belli oldu: Hayallerim vardı, hepsi bitti
- Şehidimizin son dileğini yerine getirecek!
- "Fıstık yerseniz fıstık, turp yerseniz turp gibi olursunuz!"
- "Arnavut Met" yakalandı
- O madde hakkında TAEK'ten ilk açıklama
- Katliam yaptı, 21 yıl sonra yakalandı
- Terörden alınan şüpheli: En büyük Türkiye
- Emine Erdoğan'ın paylaşımına Ülker'den destek
- Osmanlı ilk fetihte kullanmış... Menzili 260 metre
- Dudak uçuklatan boşanma protokolü! Rekor...
- Ne Acun ne de Cem yılmaz derdine çare olamadı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.