Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'Afrin konusunda endişeliyiz'açıklamasına cevap vererek "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadesini kullandı.
ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği eleştiren Çavuşoğlu şunları söyledi;
"Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz. ABD rahatsız, çünkü YPG ile iç iç, YPG'den medet umuyor. Bu tür gereksiz açıklamalar yerine bu insanları topraklarına nasıl gönderebiliriz, bu insanların nasıl ihtiyaçları var bunlara kafa yormamız gerekiyor.
ABD MÜNBİÇ SÖZÜNÜ TUTMADI
ABD'nin YPG ve PKK Münbiç'ten çıkacak sözü var bize ama ABD sözünü tutmadı. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti.
BUGÜN TİLLERSON İLE GÖRÜŞECEĞİM
Tillerson görevi bırakıyor biliyorsunuz, bugün de kendisi ile görüşeceğiz. ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile de ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğiz."
AFRİN'DE YAĞMALAMAYA İZİN VERMEYİZ
Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi.
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ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap
Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'Afrin konusunda endişeliyiz'açıklamasına cevap vererek "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadesini kullandı.
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