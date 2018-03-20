20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 20°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 116.316 0.75
  • Altın: 165,720 -0.55
  • Dolar: 3,9293 -0.27
  • Euro: 4,8268 -0.67

ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap

»
ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap
ABD'nin Afrin açıklamasıyla ilgili konuşan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadesini kullandı.
ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap

Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'Afrin konusunda endişeliyiz'açıklamasına cevap vererek  "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadesini kullandı.

ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği eleştiren Çavuşoğlu şunları söyledi;

"Siviller bu operasyondan mutluyken, ABD neden rahatsız oluyor. Bir terör örgütünün peşine kapılmışsınız, arkasından gidiyorsunuz. ABD rahatsız, çünkü YPG ile iç iç, YPG'den medet umuyor. Bu tür gereksiz açıklamalar yerine bu insanları topraklarına nasıl gönderebiliriz, bu insanların nasıl ihtiyaçları var bunlara kafa yormamız gerekiyor.

ABD MÜNBİÇ SÖZÜNÜ TUTMADI

ABD'nin YPG ve PKK Münbiç'ten çıkacak sözü var bize ama ABD sözünü tutmadı. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. 

BUGÜN TİLLERSON İLE GÖRÜŞECEĞİM

Tillerson görevi bırakıyor biliyorsunuz, bugün de kendisi ile görüşeceğiz.  ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike  Pompeo ile de ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğiz."

AFRİN'DE YAĞMALAMAYA İZİN VERMEYİZ

Afrin'de yağmalamaya izin verilmeyeceğini de belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevapABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevapABD'nin Afrin açıklamasıyla ilgili konuşan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Endişe duymaya gerek yok operasyon tamamlandı" ifadesini kullandı.
Erdoğan'dan flaş 'Baykal' talimatı!Erdoğan'dan flaş 'Baykal' talimatı!Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.
Hükümet'ten ABD'ye: Hala anlayamadınızHükümet'ten ABD'ye: Hala anlayamadınızBaşbakan Yardımcısı Bozdağ, "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." dedi.
AK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldıAK Parti'de çok önemli değişiklik! Düğmeye basıldıAK Parti yönetimi, 3 dönem kuralına takılan, ancak il veya ilçelerinde başarılı olan bazı belediye başkanları için bu kuralı işletmemeyi planlıyor.
Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruzTürkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruzDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye'nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Mısır'da darbeci yönetimden küstah Afrin çıkışıMısır'da darbeci yönetimden küstah Afrin çıkışıMısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, haddini aşarak, harekatı 'işgal' olarak değerlendirdi ve kınadıklarını belirtti.
  • Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki19 Mart 2018 Pazartesi 23:45
  • Kalın'dan CNN muhabirine tokat gibi cevap19 Mart 2018 Pazartesi 23:30
  • Yeni sistemde kaybeden Meclis'e giremeyecek!19 Mart 2018 Pazartesi 13:23
  • Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti19 Mart 2018 Pazartesi 12:04
  • Yalçın Topçu'dan CHP'ye Atatürk hatırlatması19 Mart 2018 Pazartesi 12:04
  • CHP'li Altay'ın Afrin istihbaratı çöktü19 Mart 2018 Pazartesi 08:05
  • Başkan Uysal’dan Kılıçdaroğlu’na cevap19 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • Bozdağ: Afrin’de daha işimiz bitmedi19 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • İstanbul'da kongre coşkusu başladı!19 Mart 2018 Pazartesi 07:55
  • Erdoğan MHP kurultayına mesaj gönderdi19 Mart 2018 Pazartesi 07:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri