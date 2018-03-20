20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!

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DÜZCE'de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü.
Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!
Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!

Düzce'de özel halk otobüsüne binen bir sapık, üniversiteli kızların arkasındaki koltuğa oturarak tacizde bulundu; otobüs şoförünün mastürbasyon yaptığını fark ettiği 37 yaşındaki İ.S. otobüsten indirilerek yolcular tarafından dövüldü. Çantasından kadın iç çamaşırları çıkan İ.S., polise teslim edildikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖĞRENCİLERİN SAÇLARINA DOKUNUP MASTURBASYON YAPTI
Olay, önceki akşam saatlerinde, Düzce Üniversitesi Kampüsü ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi'nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak mastürbasyon yapmaya başladı.

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA TUTUKLANDI
Otobüs sürücüsü durumu fark edince, aracı durdurdu. Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.'yi gözaltına aldı. Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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