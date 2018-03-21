21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok!

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Münbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.
ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok!
ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok! ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok! ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbiç konusunda Türkiye ile ilgili henüz karşılıklı bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Sözcü Nauert, Washington ile Ankara arasındaki diplomatik görüşmelere ilişkin ise bir yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Afrin şehir merkezinin TSK destekli gruplarla birlikte ele geçirilmesinin ardından yabancı TV kanallarına Türkiye ile ABD’nin Menbiç konusunda anlaştığını artık uygulama beklediklerini söylemişti. Kalın’ın açıklaması salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert, “Bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok” dedi. Nauert geçen hafta benzer bir yanıtı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevaben vermişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert Washington ile Ankara arasındaki diplomatik görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise “Şu anda ilan edeceğimiz bir şey yok” diyerek geçiştirdi.

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