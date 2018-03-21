21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı!

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ABD'li e-ticaret devi Amazon, Google'un ana kuruluşu Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci şirketi oldu.
Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı!
Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı! Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı! Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı!

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri bugün yüzde 2,7  artış gösterirken, borsanın kapandığı saatte şirketin piyasa değeri 768 milyar  dolar oldu. Öte yandan, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri bugün  yüzde 0,4 düşüş gösterdi ve firmanın piyasa değeri 761 milyar dolara geriledi.

Bu sonuçla, Amazon, Alphabet'i geçerek dünyanın piyasa değeri en  yüksek ikinci şirketi konumuna yükseldi. ABD'li teknoloji devi Apple ise 889 milyar dolarlık piyasa değeriyle  dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor.

KURUCUSU SERVETİNE SERVET KATLADI

Amazon hisselerindeki artışın ardından şirketin kurucusu ve Üst  Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un da kişisel servetinde artış görüldü. Dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan ve Amazon hisselerinin  yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos servetine bugün 3,3 milyar dolar daha  kattı. Böylece, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine"  göre, Bezos'un serveti bugün 131,1 milyar dolara yükseldi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından  şubat başında yayımlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası - Global 500 2018''  raporuna göre de 151 milyar dolarlık değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası  konumunda bulunuyor.

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