Yunanistan'da Ziraat Bankası'na saldırı

Yunanistan'da, Ziraat Bankasının Gümülcine'deki şubesine bir grup tarafından taşlı saldırıdüzenlendi.
Kendilerini "iktidar karşıtı anarşistler" olarak adlandıran yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişi, kent meydanında akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri gösterinin ardından meydanda bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulundu.
AA'nın haberine göre saldırıda, bankanın girişindeki kapı ve pencere camlarında hasar meydana gelirken, mesai saati olmadığı için bankada kimsenin bulunmadığı belirtildi.