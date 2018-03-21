AK Parti'li Salim Uslu: Sözlerimin arkasındayım

Önceki gün şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, sözlerinin arkasında olduğunu ancak sözlerinin hükümetin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Salim Uslu, ifadelerinin “partisinin aleyhinde kullanılmasını” ise doğru bulmadığını kaydetti. Uslu, önceki gün “Şeker fabrikaları özelleştirilmemeli” açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Uslu, “Sözlerimin arkasındayım ama bunların partimin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmuyorum.” diye konuştu. Aile içinde her şeyin konuşulduğunu, ancak dışarıya aktarılmadığını belirten Uslu, özelleştirmeye ilişkin endişelerini de gerekli yerlere ilettiğini kaydetti.