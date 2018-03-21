Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ne kadar? Belli oldu

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü bittiğinde geçiş ücretinin 80 TL olacağını açıkladı.

18 Mart'ta kule temel atma ve kazık çakma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon euro kredi finansmanı sağlandı.



Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu. Projenin kredi finansmanının Çin'den Danimarka'ya kadar birçok ülkeden sağlandığını belirten Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Krediler KSURE, Deutsche Bank, Bank of China, ICBC gibi bankalarla 17'si yabancı olmak üzere toplamda 24 bankadan alındı. Bundan dolayı finansman ağını İpek Yolu'na benzetiyoruz" dedi.

10 BİN İŞÇİ ÇALIŞACAK

Dünyanın hem en uzun açıklıklı hem de en yüksek kuleli köprüsünü yapacaklarını hatırlatan Özdemir, "30 bin araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu.



Projede bin işçi olduğunu belirten Özdemir, "Muhtemelen bu sayı 10 binlere kadar çıkacak" şeklinde konuştu. Yurtdışından beklediklerinin üzerinde talep geldiğini belirten Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da, otoyollar tamamlandığında İstanbul Çanakkale arasının 2.5 saate düşeceğini aktardı. Arıoğlu, "Köprünün kıyısından 50 metre boyunca arsa fiyatları iki katına çıkacak. Deloitte'e yaptırdığımız analize göre 15 yılda ekonomiye katkısı ise 16 milyar euro olacak" dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Yurtdışındaki projelere yoğunlaşacaklarını belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İleride büyük projeler yapmak için Malezya'ya da gireceğiz. Afrika pazarına da geçiş köprüleri gibi projeler yapmak için girebiliriz" dedi. Özdemir şöyle devam etti: "Köprüye bir yılda 142 milyon euro harcadık. 4 ortak olarak projeye 800 milyon euro öz kaynak koyacağız. Koreliler asma köprü konusunda oldukça tecrübeli. Ekiplerimiz Korelilerle birlikte çalışıp, bu alanda uzmanlaşarak, yurtdışına çıkmamızı sağlayacak."



Sabah