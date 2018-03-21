Vekil devreye girdi! Buzağı özgürlüğüne kavuştu

Erzurum’da trafik kazasına karıştığı için 19 aydır barınakta gözetim altında tutulan buzağı, AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz’ün çabalarıyla özgürlüğüne kavuştu. Buzağı, artık Atatürk Üniversitesi Çiftliği’nde cinsleri ile birlikte yaşayacak.

VEKİL DEVREYE GİRDİ

8 Ağustos 2016’da Erdal Dumlu’nun kullandığı araç, aniden yola çıkan 4 aylık buzağıya çarpmıştı. Kazada araçtaki kadının kolu ve buzağının kaburga kemikleri kırılmıştı. Ceza almamak için sahibi ortaya çıkmayan buzağı, yargı kararıyla belediyenin hayvan bakım merkezine gönderilmişti.

19 aydır barınakta tek başına gözetim altında tutulan buzağının durumu haber olunca AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçmişti.

“BUZAĞI TUTUKLANMAMIŞ”

Önce savcılığa, sonra Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuran Orhan Deligöz süreci anlattı: “Buzağı tutuklanmamış. Yediemin olarak barınağa teslim edilmiş. Kendisine iyi bakılmış. Ama insanlar gibi hayvanlar da hemcinsleriyle kalmalı. Girişimlerim sonucu buzağının Atatürk Üniversitesi Çiftliği’ne nakline karar verildi. Aşıları yapılacak, kimlik çıkartılacak ve hemcinsleri ile kalacak. Özgürlüğüne kavuşmuş olacak.”



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