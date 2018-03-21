21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek

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Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 45 milyon 450 bin avro tutarını geçmeyecek şekilde hibe verecek.
216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek
216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek 216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek 216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek

"Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye Cumhuriyeti-Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankasının Orta Asya ve Avrupa Bölgesine İlişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun Yöneticisi Sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasının Orta Asya ve Avrupa Bölgesine ilişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun yöneticisi sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 21 Aralık 2017'de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 45 milyon 450 bin avro tutarını geçmeyecek şekilde hibe sağlayacak.

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