21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'

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WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu da destek verdi.
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin' WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin' WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.

WHATSAPP'IN KURUCUSUNDAN DESTEK

Yaşanan bu krizin ardından sosyal medyada 'Facebook'u silin' kampanyası start aldı. Bu kampanyaya Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusundan da destek geldi.

FACEBOOK 19 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek verdi. Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

CAMBRİDGE ANALYTİCA'NIN CEO'SU GÖREVDEN ALINDI

Facebook'ta çok sayıda hesaba erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu öne sürülen veri analiz şirket Cambridge Analytica'nın CEO'su Nix'e görevden el çektirildi.

"VERİLERİ TRUMP LEHİNE KULLANDIK"

Facebook'tan kişisel verileri izinsiz şekilde aldığı öne sürülen analiz şirketinin en tepedeki yöneticisine ait gizli çekilen görüntüler, verilerin ABD başkanlık yarışında Trump'ın lehine kullanıldığını ortaya koydu. (Channel 4 News'un Cambridge Analytica'nın görevden alınan Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix ile yaptığı gizli çekimden bir kare)

ZUCKERBERG'İN SERVETİ 5 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Facebook hisselerinde görülen kaybın ardından, cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri bugün 43 milyar dolar kaybederek 494 milyar dolara kadar geriledi.

Ayrıca, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti bugün 69,3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.

Böylece, Zuckerberg, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerilemiş oldu.

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