21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

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Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı
Sağlık Bakanlığı tarafından 'Ulaşılacak her yere ulaşma' sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi rekor kırdı.
Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı Sağlıklı yaşam araçları projesi rekor kırdı

İki yıl önce hayata geçen proje kapsamında Türkiye'nin her yerine giden Sağlıklı YaşamAraçları 3 milyon kilometre yol kat ederek 10 milyon kişiye birebir ulaşmayı başardı. 

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için 'Ulaşılacak her yere ulaşma' sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi 10 milyon kişiye ulaştı. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla, başlatılan proje büyük başarı elde etti.

3 MİLYON KİLOMETRE

Sağlıklı Yaşam Araçları projesinde 150 araç 81 ilde hizmet verirken, teknolojik donanımlı mobil sağlık araçları Türkiye'nin her köşesine ulaşmak ve sağlık bilincini oluşturmak için iki yılda 3 milyon kilometre yol kat etti. Sağlık Bakanlığı konseptine uygun dış tasarımının yanı sıra, araçlarda bulunan dokunmatik bilgi ekranı, açılır kapanır sahne platform sistemi, 24 saat internet bağlantısı, televizyon, ses sistemi ve DVD oynatıcı gibi donanımlar sayesinde teknolojiden de faydanılarak mobil hizmet alanında öne çıkan sağlıklı yaşam araçlarında bilgilendirici pek çok materyal halka dağıtıldı. 

12 BİN OKUL 

Projeye dahil olan tüm araçlarda, deneyimli sağlık personeli haftada 45 saat hizmet verirken iki yıldır okullara, pazar alanlarına, AVM’lere, şehir merkezlerine ve hatta yaz aylarında plajlara giden sağlık personeli Türkiye'de sağlık bilincinin artırılması konusunda büyük rol oynadı. Özellikle okul ziyaretlerinde büyük başarı elde eden Sağlıklı Yaşam Araçları 12 bin okul ziyaretiyle 3 milyon öğrenciye ulaştı.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ 

Türkiye'nin her köşesine uzanan proje kapsamında konusunda uzman sağlık personelleri, ağız ve diş sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, depresyon, diyabet, fiziksel aktivite, hepatit, ishal, kalın bağırsak ve meme kanseri, KOAH, obezite, obeziteden korunma ve fiziksel aktivitenin önemi, organ bağışı, sağlıklı beslenme konusunda halk eğitim verilerek bilgilendirildi ve  metaryeller dağıtıldı. 

ÖRNEK PROJE

Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi'nin başarısı pek çok kuruma örnek olurken, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri, “İki yıl önce 'Ulaşılacak her yere ulaşma' sloğanıyla çıktığımız yolda önemli bir yol katettik. Sağlık personelimiz çok büyük bir özveri ile çalışıyor. Sahada çalışmanın zorluklarını göğüslüyor. Özellikle ulaşılamaz denilen yerlere gidip bir insana dokunmak bizi çok mutlu ediyor. Sağlık bilincini oluşturmak için başlattığımız projenin daha başındayız. Halkımız bizi yollarda görmeye, ulaşılamaz denilen yerlede görmeye devam edecek. Sadece sağlık konularında değil, çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konularda özel günler ve haftalarda değer kurumlarla iş birliği yaparak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu. 

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