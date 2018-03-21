21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Hasan Karakaya Hoca vefat etti

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Hasan Karakaya Hoca vefat etti
Türkiye'deki İslami camianın önde gelen temsilcilerinden olan Hasan Karakaya Hoca hayatını kaybetti.
Hasan Karakaya Hoca vefat etti Hasan Karakaya Hoca vefat etti Hasan Karakaya Hoca vefat etti

1970’li yıllardan beri Türkiye'de dini faaliyetlerde yer alan ve İslami camia için sembol isimlerden biri olan Hasan Karakaya, kurucusu olduğu İmam Buhari Vakfı bünyesinde çalışmalarını yürütüyordu.Uzun süredir yoğun bakımda tedavisi süren Karakaya'nın dün hayatını kaybettiği bildirildi.      

Hasan Karakaya Hoca’nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacaktır.

Hasan Karakaya kimdir?  

1943 yılında Erzurum´un İspir ilçesine bağlı olan “Mezraa (Demirgöze)” köyünde doğan Karakaya, bu köyde hafızlığını tamamladı. Sonra Erzurum´a giderek orada önce Kur´an talimi sonra Arapça okumalarını devam ettirdi. Daha sonra küçük yaşlarda ilim tahsil etme amacıyla Suriye´ye, oradan Lübnan´a ve daha sonra da Mısır´a giderek el-Ezher Üniversitesine bağlı olan ilköğretim okullarında okudu. Üniversite hayatına da Mısır´da devam eden Karakaya, Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Daha sonra Türkiye´ye dönüp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Özel sektörde çalışarak emekli oldu. Evli; biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu var. Hayatının son dönemlerinde İstanbul´da ikamet etmekteydi.   

Yayınlanmış Eserleri

1. Kuranı Kerim Meali  
2. İslam Akaidi  
3. Fıkıh Usûlü  
4. Mezhepler Tarihi (Tercüme)  
5. Taberî Tefsiri Muhtasarı 9 cilt (Tercüme)  
6. Risaleler, Hasan el-Benna (Tercüme) 

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