21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 117.240 0.69
  • Altın: 166,401 0.33
  • Dolar: 3,9296 -0.05
  • Euro: 4,8261 0.19

LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı

»
LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı
Son yıllarda akaryakıt fiyatlarının çok yükselmesi vatandaşların tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Zamlardan olumsuz etkilenen araç sahipleri daha ekonomik olan LPG’yi tercih ediyor.
LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılı Ocak ayı sonunda toplam 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’si (4 milyon 624 bin 750) LPG’li görülüyor. LPG’li otomobil sayısı son bir yılda 228 bin 623 adet artış gösterdiği kaydedildi. 

"Vatandaş benzinli otomobil alıp LPG taktırıyor" 

LPG’nin benzine göre yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladığını vurgulayan BRC Türkiye distribütörü 2A Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü: "Rakamlara bakılırsa her yıl yaklaşık 750 bin adet otomobil satılıyor ve ortalama 200 bin tanesi LPG’li oluyor. 

Dolar/TL kurunun artacağı beklentisiyle benzin fiyatlarının da daha da zamlanacağını düşünen vatandaş da haklı olarak araçlarını daha rahat ve ekonomik kullanabilmek için otogaza dönüştürüyor. Örnek vermek gerekirse, ortalama bir aracın 100 TL ile gideceği yolu, LPG’li bir araç yaklaşık yüzde 40 tasarruf ile yaklaşık 60 TL’ye gidebilir. Tabi LPG dönüşümü için güvenilir markaların tercih edilmesi çok önemli ve LPG’li araçların her 10 bin km’de veya 6 ayda bir periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" diye konuştu. 

"Havayı en çok dizel ve benzinli araçlar kirletiyor" 

Örücü, LPG’li araçlarda CO2 emisyonunun benzine göre yüzde 16, dizele göre yüzde 11 daha düşük olduğunu ve bu nedenle sera etkisinin minimum düzeyde olduğunu belirterek: "Küresel ısınmanın ana kaynağı olan sera gazlarının en büyük sebebi motorlu taşıtlardır. 

Motorlu bir taşıt bir insanın bir günde soluduğu havanın tamamını 10 dakika içerisinde kirletmektedir. LPG’de zehirli emisyonların olmadığından toprağa ve suya bir zarar söz konusu değildir. 5 Milyon LPG’ li araç sayısına ulaştığımızda karbondioksit salınımı yılda 2 milyon ton azalmış olacaktır. Bu sebeple LPG,doğalgaz gibi alternatif yakıtlarla çalışan araçların teşvik edilmesi gerekiyor" dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar!Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar!Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı.
'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur''Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur'Commerzbank, dolar/TL'de 3,90 olan yarıyıl beklentilerinin aşıldığını ve yıl sonu beklentileri olan 4 seviyesinin ulaşılabilir göründüğünü belirtti.
Tesla'nın en büyük rakibi İstanbul'da tanıtıldı!Tesla'nın en büyük rakibi İstanbul'da tanıtıldı!Sınırlı sayıda davetliye yapılan gösterim ile dünyada ilk kez İstanbul’da kullanıcıların karşısına çıkan otomobil, Tesla Model X’in en büyük rakibi olarak tanıtılıyor.
Mehmet Şimşek uyardı! 'Uzak durun'Mehmet Şimşek uyardı! 'Uzak durun'Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısına katılan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek az önce yaptığı açıklamada "G-20'de mesaj çok net, kripto paralardan uzak durmalı" dedi.
Emekliye enflasyon farkı göründüEmekliye enflasyon farkı göründüTemmuz’da memur emeklilerine enflasyon farkı göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam tahminleri de yükseldi.
ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu!ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu!Amazon, Türkiye'ye giriş planları yaparken, kargo konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.
  • SGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu para21 Mart 2018 Çarşamba 11:38
  • Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı21 Mart 2018 Çarşamba 11:37
  • Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi21 Mart 2018 Çarşamba 11:36
  • LPG’li araç sayısı 5 milyona dayandı21 Mart 2018 Çarşamba 11:35
  • 216 milyon TL geliyor! Türkiye’ye karşılıksız para verecek21 Mart 2018 Çarşamba 11:30
  • Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ne kadar? Belli oldu21 Mart 2018 Çarşamba 09:11
  • Bir günde servetine 3 milyar dolar kattı!21 Mart 2018 Çarşamba 08:30
  • Yunanistan'da Ziraat Bankası'na saldırı21 Mart 2018 Çarşamba 08:29
  • Bakan Albayrak açıkladı: En ucuzu Türkiye'de21 Mart 2018 Çarşamba 06:50
  • Talep patladı: Darphane onu da bassın20 Mart 2018 Salı 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri