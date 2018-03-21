21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi

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Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi
Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinde yatırımları ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için tasarlanan altyapı projeleri için Türk Eximbank'tan 400 milyon dolar kredi vermesi konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi Sırbistan’a Türkiye'den 400 milyon dolar kredi

Avrupa Birliği'ne üye adayı olan Sırbistan, Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ekim ayına Sırbistan'a yaptığı ziyarette Türkiye'den yardım ve destek vaadinde bulunmuştu.

Belgrad'da dün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Ljacic, Eximbank'ın değişik altyapı projeleri için 400 milyon dolarlık bir kredi tahsisine onay verdiğini söyledi.

 

Ljacic gazetecilere, "Bu finansmanın kullanılış koşullarını görüşüyoruz... Umarım bunlar bizim için uygun koşullar olacak" dedi.

Ljacic iki ülke parlamentolarında onay bekleyen 2017 tarihli serbest ticaret anlaşmasının ikili ticareti 2 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğini de belirtti.

Işık ise, Türk şirketlerinin, Belgrad ile Bosna'nın başkenti Saraybosna arasında inşa edilecek karayolu gibi, bölgenin büyük altyapı projelerine katılmak istediğini söyledi.

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