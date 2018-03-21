21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı

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Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı
Bağ-Kur’a prim borcu olan ve emekli olamayan esnafa 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile emeklilik fırsatı sunan protokol ile ilgili konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, protokolün istenilmesi halinde 2
Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı Onbinlerce kişiye müjde! Emeklilik yolu açıldı

Bağ-Kur’a prim borcu olan ve emekliolamayan esnaflara kolaylık sağlayan protokol Çalışma Bakanlığında Bakan Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı.
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bağ-Kur sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak" dedi.

"2 KEZ DAHA UZATILABİLECEK"

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş birliği protokolünün önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Palandöken, "TESK olarak her konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ziraat Bankası ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluk üstlendi. Protokol 3 ay süreyle geçerli olacak. Ancak üçer ay süreyle istenirse 2 kez daha uzatılabilecek. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu esnafımız emekli olabilecekler. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Emekliliği gelmiş esnafımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SIKINTI ORTADAN KALKACAK''

Protokol ile esnaf ve sanatkarların büyük bir sıkıntısının ortadan kalkacağının altını çizen Palandöken, "Esnaf ve zanaatkarlarımızın en büyük sıkıntısı prim borcundan dolayı emekli olamıyor ve aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlardı. Adeta cezalandırılıyorlardı. Şimdi bu protokol ile yaşanan mağduriyet ortadan kalkıyor. Protokolün yapılmasında emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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