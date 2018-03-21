21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu!

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ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu!
Amazon, Türkiye'ye giriş planları yaparken, kargo konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.
ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu! ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu! ABD'li dev Türk kargo şirketiyle masaya oturdu!

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, Amazon ile kargo konusunda masada olduklarını söyledi.

Bloomberg HT yayınına katılan Bulduk, "Amazon'un kargo işini kiminle yapacakları konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Süren görüşmeler var. Masada olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Daha önce haberturk.com'a konuşan bir kaynak Amazon.com'un İstanbul şehir merkezinde yaklaşık 5 bin metrekarelik bir merkez kiralamak için çalışmalara başladığını ve şirketin yıl sonuna kadar faaliyetlerine başlayacağını söylemişti.

Amazon.com, geçtiğimiz yıl Mart ayında Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Souq'u satın alarak Ortadoğu online perakende pazarına çok kuvvetli bir giriş yapmıştı.

Şirket, yine 2017 yılında ABD'nin organik gıda devi Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolar karşılığında satın alarak sektörde çok büyük bir hamle yapmıştı.

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