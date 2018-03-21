Emekliye enflasyon farkı göründü

Emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, memur emeklilerinin fark alıp almayacağının ortaya çıkması için ilk 6 aylık enflasyon verileri beklenirken, uzmanların tahminleri ipuçları veriyor. Memur emeklilerine enflasyon farkı çıkması kuvvetli bir ihtimal olarak görülürken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için de tahminler yükseldi.



2 TAHMİN VAR



Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminleri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 0.02'lik enflasyon farkı çıkabileceği kaydedilmişti. Ancak sonrasında gelen açıklamalar ile hem Merkez Bankası'nın hem de uzmanların enflasyon tahminlerini yükseltmesi, emeklilerin zam oranlarının artabileceğini gösterdi.



UZMANLAR HESAPLADI



Uzmanlara göre; ilk 6 aylık enflasyon, dolayısıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının oranı yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olarak gerçekleşebilir. Bu tahminler gerçekleşirse, memur emeklileri de enflasyon farkı alabilecek. Çünkü memur emeklilerinin fark alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5 olması halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz ayı zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek..