21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur'

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'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur'
Commerzbank, dolar/TL'de 3,90 olan yarıyıl beklentilerinin aşıldığını ve yıl sonu beklentileri olan 4 seviyesinin ulaşılabilir göründüğünü belirtti.
'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur' 'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur' 'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur'

Commerzbank, dolar ve euro karşısında ciddi bir düşüş kaydeden Türk Lirası'na ilişkin bir not yayınladı. Banka dolar/TL'de 3,90 olan yarıyıl beklentilerinin aşıldığını ve yıl sonu beklentileri olan 4 seviyesinin ulaşılabilir göründüğünü belirtti.

Business HT'nin aktardığı habere göre, Commerzbank Stratejisti Tatha Ghose dün yayımladığı raporda, liradaki düşüşün bu kez jeopolitik risklerle tetiklenmediğini; bu değer kaybının, makro ekonomik verilerin nasıl zaman zaman piyasaya ağırlığını koyduğunu gösteren "mükemmel bir doğal deney" olduğunu belirtti.

 

Raporda şu ifadeler kullanıldı: "Liradaki dengeli ara dönemde ‘carry trade’ gibi ifadeler duyduk. O dönemde liranın uzun vadeli trendine çok fazla dikkat edilmedi. Fed’in faiz artırımının yaklaşması, erken seçim dedikoduları sebep olarak gösteriliyor. Ama geçen ay ne farklıydı? Vadeli piyasalarda Fed’in Mart’ta faiz artıracağı fiyatlanmıyor muydu? Powell şahin bir Fed başkanı görünümü çizmiyor muydu? Türkiye’de erken seçim riski yok muydu?

Problemli makro ekonomik veriler her zaman arka plandaydı: cari açık genişliyordu; çekirdek enflasyon inatçıydı. Bu faktörler zayıf lira aracılığıyla ağırlığını koymaya başladı. Şimdi enflasyon görünümü yeniden kötüleşecek. Şimdiye kadar lira dengeli seyrettiği için geçiş etkisi azalmıştı.

TCMB bu durumu nasıl önleyebileceğini biliyor. Faizleri belirgin şekilde artırma iştahı geliştirirse kolaylıkla bu döngüyü kırabilir. Yılın ikinci yarısında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 50 baz puan yukarda görüyoruz. Yine de TCMB’nin yeterli bir artırıma gitme konusunda çekimser olabileceğini düşünüyoruz."

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