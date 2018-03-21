21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:34Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 22°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.159 0.62
  • Altın: 166,528 0.41
  • Dolar: 3,9332 0.04
  • Euro: 4,8322 0.32

Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu

»
KONYA'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İ.H.E. ,okulda masa tenisi kursuna katılan 10- 12 yaşları arasındaki 7 kız öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 80 yıl hapisle cezalandırıldı.
Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu
Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını buldu

KONYA'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İ. H. E. (48), okulda masa tenisi kursuna katılan 10- 12 yaşları arasındaki 7 kız öğrenciye, farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 80 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanan ve mahkemenin kararının ardından tutuklanan İsmail Hakkı E., duruşmadaki son savunmasında, ''Öğrencimin iftirası üzerine suçlanıyorum. Hiçbirini ben yapmadım” dedi.

KIZ ÖĞRENCİ DURUMU HALASINA ANLATTI
Olay, 2015- 2016 eğitim öğretim yılında bir ortaokulda meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni İsmail Hakkı E.'den masa tenisi kursu alan ve o dönem 5’inci sınıf öğrencisi olan F.B., iddiaya göre öğretmeninin cinsel tacizine maruz kaldı. F.B. de durumu halasına anlattı. Halası da öğretmen hakkında okul yönetimine şikayette bulundu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okula müfettiş gönderip soruşturma başlattı. Soruşturma ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma da ise İ.H. E.'nin 6 kız öğrenciye daha tacizde bulunduğu belirlendi. 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alının ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail Hakkı E., adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RAKET TUTARKEN TACİZ İDDİASI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İ. H. E.'nin, milli eğitim müdürlüğü müfettişlerine ve polise verdiği ifadesinde tutarsızlık olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, İsmail Hakkı E.'nin müfettişe yaptığı savunmasında çocuklara raketi nasıl tutacaklarını gösterirken ellerini tuttuğunu, poliste ise oyundaki duruş pozisyonlarını gösterirken hiçbir fiziksel temasta bulunmadığını söylediği belirtildi. Yine iddianamede, İsmail Hakkı E.'nin, ifadesinde "Düşük not verdiğim için öğrenciler iftira atmış olabilir" dediği ancak öğrencilerin notlarının düşük olmadığı vurgulandı.

HİÇBİR AİLE ŞİKAYET ETMEMİŞ
İ.H. E.'nin savunmasında, "Öğrenci velileri çocuk oyunlarında hakemlik yaptığımdan ve derslere istikrarlı bir şekilde giremediğimden beni şikayet etmiş olabilirler" dediği; fakat mağdurların ailelerinin birisi dışındakilerin şüpheliden şikayetçi olmadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERİM İFTİRA ATTI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde İ. H. E., hakkında 7 öğrenciye 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan ve geçen 13 Mart günü son kez hakim karşısına çıkan İ. H. E., savunmasında, “Bir öğrencimin iftirası üzerine benim hakkımda bu suçlamalarda bulundular. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlandığım eylemleri ben yapmadım” dedi.

80 YIL HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti İ.H. E.’yi, 4 öğrencisine 'cinsel istismar' suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 12’şer yıl 6 ay, diğer 3 öğrenci için de 10'ar yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsmail Hakkı E., kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak, duruşmanın ardından tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Raket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını bulduRaket tutarken kızları taciz eden sapık hoca belasını bulduKONYA'da bir ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İ.H.E. ,okulda masa tenisi kursuna katılan 10- 12 yaşları arasındaki 7 kız öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 80 yıl hapisle cezalandırıldı.
Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!Halk otobüsünde mastürbasyon rezaleti!DÜZCE'de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü.
Lisede iğrenç olay! Kızları odasına çağırıp..Lisede iğrenç olay! Kızları odasına çağırıp..Bursa'daki bir lisede odasına çağırdığı kız öğrencilere 'Söyleyin bakalım arkadaşlarınızdan kimler bakire değil?' diye sorduğu, bazı kız öğrenciler ile WhatsApp üzerinden yazışıp ilişki kurmak istediği öne sürülen Müdür Yardımcısı A.K. açığa alndı.
Freni boşaldı yatak odasına daldı!Freni boşaldı yatak odasına daldı!Kocaeli'nin Gebze ilçesinde el freni boşalan otomobil bir evin yatak odasına girdi. Kazada evde ve araçta kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtuKontrolü kaybeden sürücü tramvay yoluna uçtuKonya'da kontrolden çıkarak tramvay yoluna düşen otomobilin içindeki iki kişinin yaralandığı belirtildi.
"Burada olmam bir mucize""Burada olmam bir mucize"KONYA’da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem Tatlısert’i (26) tabancayla yaralayan Zafer Tatlısert’in yargılaması başladı
  • Depoya taşırken basıldılar! 1 milyon liralık...07 Mart 2018 Çarşamba 13:26
  • PKK'ya büyük darbe! İnlerinden neler çıktı neler03 Mart 2018 Cumartesi 11:43
  • Mide ameliyatı03 Mart 2018 Cumartesi 11:42
  • Kendi silahını boşaltırken öldü!03 Mart 2018 Cumartesi 11:40
  • Üniversite bahçesinde bankta ölü bulundu!03 Mart 2018 Cumartesi 11:19
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı!03 Mart 2018 Cumartesi 11:18
  • Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu03 Mart 2018 Cumartesi 11:15
  • Kale direği küçük çocuğun sonu oldu!01 Mart 2018 Perşembe 11:09
  • Ölmeden önce son selfieleri oldu01 Mart 2018 Perşembe 11:01
  • 3 aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurdu01 Mart 2018 Perşembe 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri