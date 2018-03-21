21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Ak Parti'den Tayyar'a tepki

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Ak Parti'den Tayyar'a tepki
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ortaya attığı "Gaziantep'te FETÖ borsası kuruldu, milyon doları veren tahliye oluyor" iddialarına partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan sert tepki geldi.
Ak Parti'den Tayyar'a tepki Ak Parti'den Tayyar'a tepki Ak Parti'den Tayyar'a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CNN Türk’te yayınlanan programa katıldı. Gündemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ortaya attığı “Gaziantep’te FETÖ borsası kuruldu” iddiaları vardı. Tayyar’ın iddialarına sert tepki gösteren Elitaş, Tayyar'ı FETÖ soruşturmaları için kamuoyunda olumsuz algı oluşturma operasyonu yapmakla suçladı. 

GİDİP SAVCILARA SUÇ DUYURUSU YAPSIN: “Şamil Tayyar orada bir ifade kullanıyor. ‘Ben milletvekiliyim aslında ben söylediklerim suç duyurusu niteliğindedir diyor.’ Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa, insanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır." diyen Elitaş şöyle devam etti:

ALGI OPERASYONU: "Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA MAHKEME RESTİ: Elitaş, programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Elitaş’a sorsunlar. Dönüp bir de Kayseri’ye bakmak lazım” sözlerine de yanıt verdi. Elitaş, “Sayın Kılıçdaroğlu eğer beni bu borsanın içinde biri olarak gösteriyorsa, onunla ilgili mahkemede hesaplaşmamız gerekir” diye konuştu.

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