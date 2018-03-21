80 fabrika 60 bin istihdam!

Türkiye’nin en köklü gıda grubu Yıldız Holding, devreye aldığı yeni üretim üstleriyle global marka yolculuğunu sürdürüyor.

Ülker, Godiva, United Biscuits ve Demet's gibi global markalarıyla küresel pazarlardaki payını her geçen gün arttıran Yıldız Holding, 2017 sonu itibariyle 42.3 milyar liralık ciroya ulaştı.

Türkiye’deki binlerce buğdaydan şeker pancarına birçok üreticiden ve besiciden büyük alımlar yapan Yıldız Holding’in ürünleri; yüzbinlerce esnafın market raflarını süslüyor.

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bünyesindeki 80 fabrikanın 55’i Türkiye’de üretim yapan Yıldız Holding, 45 bini Türkiye’de olmak üzere 60 bin kişiye direkt istihdam sağlıyor. Holding, Türkiye’deki istihdamını bu yıl 50 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

TEK ÇEŞİT BİSKÜVİDEN GLOBAL MARKALARA

İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında bisküvi ve çikolata gibi atıştırmalık ürünleri üretmek için yola çıkan Ülker Ailesi, 70 yılı aşkın sürede inşa ettiği Ülker markasıyla tek çeşit bisküviden yola çıkarak global markaların sahibi oldu. Cesur adımlar ve kalite anlayışı Ülker Grubu’nu hızlı tüketim alanında yeni kategorilere girmeye yöneltti. Tüketicilerin de yönlendirmesiyle bugün Yıldız Holding çatısı altında bisküviden çikolataya, sıvı yağdan süt ürünlerine, atıştırmalıktan donmuş gıdaya kadar birçok ürünle tüketiciye ulaşıyor. Holding’in güçlü dağıtım ağı ve uzun yıllara dayanan tecrübesi, ürünlerinin uygun fiyata tüketiciye ulaştırmasını kolaylaştırıyor.

Türkiye’nin en köklü gıda grubu Yıldız Holding, devreye aldığı yeni üretim üsleriyle global marka yolculuğunu sürdürüyor. Fabrika sayısını 80’e çıkaran Yıldız Holding, 300’ün üzerinde markayla beş kıtada bir milyarı aşkın tüketiciye ulaşıyor. Ülker, Godiva, United Biscuits ve Demet's gibi global markalarıyla küresel pazarlardaki payını her geçen gün arttıran Yıldız Holding, 2017 sonu itibariyle 42.3 milyar liralık ciroya ulaştı. Türkiye’deki tarım üreticilerinden büyük alımlar yapan Yıldız Holding’in ürünleri; yüzbinlerce esnafın market raflarını süslüyor.

İSTİHDAMI 65 BİNE ÇIKIYOR

Bünyesindeki 80 fabrikası bulunan Yıldız Holding’in beş katıda üretim gerçekleştiriyor. Grup fabrikalarının 55’i Türkiye’de bulunuyor. Bunun dışında ana üretim merkezleri olarak İngiltere, Avrupa ve Amerika öne çıkıyor.

GIDADA RAKİPSİZ

Yıldız Holding’de faaliyetlerinin ana eksenini geçmişte olduğu gibi bugün de “gıda” oluşturuyor. Holding çatısı altındaki gıda alanında faaliyet gösteren şirketler; 300’ü aşkın markayla tüketiciye doğrudan ulaşıyor. Bugün bir dünya devi haline gelen Yıldız Holding’in temelleri, 1944 yılında Asım ve Sabri Ülker’in Eminönü Nohutçu Han’da kurduğu bisküvi atölyesi ile atıldı. İstanbul’un dünyadaki endüstriyel gelişmelere yetişmeye çalışan nadir imalathanelerinden biri olan Nohutçu Han’daki küçük bisküvi imalathanesi; zorlu ve sabırlı bir yolculuğun sonunda bugün entegre bir gıda grubu olarak karşımıza çıkıyor.

KÜRESEL YOLCULUĞU BÖYLE BAŞLADI

Global anlamda dikkat çeken başarıları Yıldız Holding’i, stratejik ortaklık için dünya devlerinin tercih ettiği kuruluşlardan biri haline getirdi. Gumlink ve Kellogg's gibi devlerle gerçekleştirilen işbirlikleriyle dünya markası haline gelen Yıldız Holding, Godiva’yı 2008 yılı sonunda satın alarak Belçika ve ABD'deki üretim tesislerini bünyesine kattı. Bu satın alımları 2011’de İtalyan ambalaj şirketi Nuroll ve 2014’ün başında Demet’s Candy Company takip etti.

GLOBAL MARKALARLA PARLAYAN YILDIZ

Son olarak 2014 sonunda United Biscuits’i satın alan Yıldız Holding, global bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım attı. 2016 yılında bisküvi, çikolata, şekerleme işlerini ‘pladis’ adıyla tek bir şirket çatısı altında birleştiren Grup; Ülker, Godiva, United Biscuits ve Demet's şirketlerinin ve markalarının 300 yılı aşkın tecrübelerini bir araya getirdi.

ÇALIŞAN SAYISI 65 BİNE ÇIKACAK

Yıldız Holding’in çalışan sayısı 60 bine ulaştı. Bunun 45 bini Türkiye’de çalışıyor. Bu yıl yapacağı 5 bin kişilik yeni istihdamla grubun toplam çalışan sayısının 65 bin olması hedefleniyor.

ÜRETİMLE BÜYÜYEN MARKALAR

Yıldız Holding’in bünyesindeki şirketlerin geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bisküvi, çikolata, kek, sakız ve şeker, sıvı yağ ve margarin, mutfak ürünleri, dondurulmuş gıda, ekmek, et ürünleri de içeren birçok gıda ürünün sahip olduğu pazar payı, grubun üretimle büyümesini kolaylaştırıyor.

Sahip olduğu büyüklüğe girişimcilik ve yenilikçilik gibi değerler sayesinde ulaşan Yıldız Holding; spor, eğitim, sağlık ve sanat alanlarındaki projelere ciddi destek veriyor. Grup; sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarla toplumsal kalkınmaya da destek oluyor.

TEK ÇEŞİT BİSKÜVİDEN GLOBAL MARKAYA

Yıldız Holding'in en önemli yapı taşlarını 1944 yılından bugüne büyüyüp gelişerek sayısı 300’ü aşan markaları oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında bisküvi ve çikolata gibi atıştırmalık ürünleri üretmek için yola çıkan Ülker Ailesi, 70 yılı aşkın sürede inşa ettiği Ülker markasıyla tek çeşit bisküvi ile başladığı bu yolculuğa global markaların sahibi olarak devam ediyor.

Attığı doğru adımlar ve ödün vermediği kalitesi Ülker Grubu’nu hızlı tüketim alanında yeni kategorilere girmeye yöneltti. Bugün Yıldız Holding çatısı altında bisküviden çikolataya, sıvı yağdan süt ürünlerine, atıştırmalıktan donmuş gıdaya kadar birçok ürünle tüketiciye ulaşıyor. Holding’in güçlü dağıtım ağı ve uzun yıllara dayanan tecrübesi, ürünlerini uygun fiyata tüketiciye ulaştırmasını kolaylaştırıyor.

ÇATI ORTAKLIK YILDIZ HOLDİNG’DE

Grup bünyesindeki şirketlerin hisselerinin tamamına yakını Ülker Ailesi’nin sahibi olduğu Yıldız Holding’de bulunuyor. Godiva ve pladis Foods Limited’in yüzde 100’ü Yıldız Holding’e ait.

Yıldız Holding’in Şok Marketler, Bizim Toptan, Önem Gıda, Horizon, Pasifik, Eksper ve G2M, Kerevitaş, Besler ve Gözde Grubu gibi şirketlerdeki ortaklık oranı ise yüzde 80.

Türkiye’nin halka açık ikinci büyük gıda şirketi Kerevitaş’ın 31 Aralık 2017 tarihinde satın aldığı Besler dahil hisse değeri 2.8 milyar TL oldu.

Bu şirketlerden Bizim Toptan ve Besler Borsa İstanbul’da halka açık olarak işlem görüyor. Uno, Aytaç, Komili ve Aktül’ün ise çoğunluk hisseleri Yıldız Holding’in elinde.

RAKAMLARLA YILDIZ HOLDİNG

Fabrika sayısı:80

Türkiye’deki fabrika sayısı:55

Türkiye dahil üretim yaptığı ülke sayısı:13

Ürün kategorisi:49

İhracat yaptığı ülke sayısı:120 üzeri

Toplam çalışan sayısı:60.000

Türkiye’deki çalışan sayısı:45.000