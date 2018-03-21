Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu

Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran daha sonra Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden`in 1 milyon TL`sine banka tarafından el kondu. Gümrük Bakanlığı`nın kara listesinde olan şirkete yaklaşık 300 kişi para yatırmıştı.

Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konular arasında kuşkusuz ki Çiftlik Bank yer alıyor. Bu sisteme benzer bir sistem daha Bakanlık tarafından kapatıldı. Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında üye alan sistem, Bakanlık soruşturması nedeniyle artık üye alımı yapamıyor. Ayrıca kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu.