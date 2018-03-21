21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu

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Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu
Birlik Beraberlik Hayvancılık üye alımını durdurdu.
Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu

 Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran daha sonra Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden`in 1 milyon TL`sine banka tarafından el kondu. Gümrük Bakanlığı`nın kara listesinde olan şirkete yaklaşık 300 kişi para yatırmıştı.

Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konular arasında kuşkusuz ki Çiftlik Bank yer alıyor. Bu sisteme benzer bir sistem daha Bakanlık tarafından kapatıldı. Birlik Beraberlik Hayvancılık adı altında üye alan sistem, Bakanlık soruşturması nedeniyle artık üye alımı yapamıyor. Ayrıca kurumun bankadaki 1 milyon lirasına da el konuldu. 

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