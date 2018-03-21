MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, söz konusu kitapta Bahçeli'nin manevi şahsiyetini rencide edici, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik gerçeğe aykırı olayların anlatıldığı ve Bahçeli'nin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması talebi ile açılan dava Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması kararını verdi.
Bahçeli'nin avukatı Kocabey, mahkemenin söz konusu kararına ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hakkında manevi şahsiyetini rencide edici ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik onlarca gerçek dışı olay anlatılan ayrıca Genel Başkanımıza yönelik kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadeler kullanılan 'Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey' isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılmasına Ankara 15 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından nihai olarak karar verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına, kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla bir takım komplo teorileri izafe etmek, toplum nezdindeki itibarını azaltmaya yönelik gerçek dışı olaylar anlatmak 'ifade hürriyeti' kapsamında olamaz. Mahkeme, hukuka uygun bir karar vermiştir."
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O kitap için toplatma kararı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, söz konusu kitapta Bahçeli'nin manevi şahsiyetini rencide edici, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik gerçeğe aykırı olayların anlatıldığı ve Bahçeli'nin kişilik haklarına saldırı niteliğinde ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması talebi ile açılan dava Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması kararını verdi.
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