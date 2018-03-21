21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon..

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Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon..
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu.
Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon.. Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon.. Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon..

 Köy muhtarı Kadir İçtüzer, "100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz" dedi.

pgtao_1521629256_2392.jpgSungurlu'nun Çavuşçu köyünde geçen cuma oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

200 haneli köyün muhtarı Kadir İçtüzer, "Köyümüzde geçtiğimiz cuma günü cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu ve su fışkırıyordu. Ben de hemen Çorum Valiliği'ni, Sungurlu Kaymakamlığı'nı arayıp, yetkililerimizle görüştüm. Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze  DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri geldi.

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100 KAMYON HAFRİYATI YUTTU

Şu ana kadar 100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, bir işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor. Sanki köyümüzün altından ırmak akıyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruz" dedi.

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