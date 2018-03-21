Erdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevap

Erdoğan, "Çok önemli bir adım atacağız. “Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti dallar utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın” dedi.

Tohumları saçmak bizim, onu büyütmek toprağın işidir. Öyle mi? Ne kadar çok tohumu ne kadar çok fidanı toprakla buluşturur ve elbette tabiatın işini kolaylaştırmak için ona bakarsak orman varlığımız o derece hızlı artacaktır. Tabi ki burada şöyle beraber geleceğin yeşil Türkiye’sini bir konuşmak gerekirse, biliyorsunuz bakanlığımızın PTT vasıtasıyla ülkemizdeki 23 milyon haneye ulaştırdığı mektupların ilişiğinde veya içinde kara çam tohumlarından ne kadar fazlasını toprakla buluşturacağız, onun tohumunu o zarfın içerisine koyarak benim imzamla bakanlığımız bunları size gönderiyor. 23 milyon. Ve büyümesini sağladığımız takdirde inşallah bu hedefe o kadar çabuk ulaşacağız. İnşallah biraz sonra ilk mektubu posta kutusuna atarak bu projeyi başlatıyoruz.

23 MİLYON MEKTUP ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Diyor ki, hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları kesmek suretiyle zarf, mektuplarla israfa gidiyorsunuz… Ne alakası var ya? Şu anda ormanlarımız, yeri gelen bazı yerlerde hiç kesilmiyor mu zannediyorsunuz? Hem ormanı rahatlatmak hem de ormanlarda, bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar da bir taraftan kendi sektörlerinde bunlar kullanılır.

Şimdi gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vesaire, gerçekten çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor zannediyorsun? İşte bunlardan. Burada da zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor. 23 milyon aileye bu tohumlar gidecek. Oradan karaçam üreteceğiz ve bereketlenecek ormanlarımız. Ağzı olan herkes konuşuyor ya. Hadi onlar konuşmaya devam etsin, biz de işimize devam edelim.