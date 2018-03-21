21 Mart 2018 Çarşamba5 Recep 1439
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Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda Afrin'deki operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!
Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması! Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması! Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!

Erdoğan, "Terör örgütleri ile mücadelemizi yerinde yapacağız dedik ve hemen harekete geçtik. 15 Temmuz'da bizi felç etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzun mesajını 2 bin kilometre karelik alanda verdik" dedi.

"Kuzey Irak'ta oynanmaya çalışılan oyunu bozduk. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de ülkemize yönelik tahkimatı, açılan tünelleri gördünüz değil mi? Yığılan silahları gördünüz değil mi? Onlar silah yığdılar, şimdi de biz o silahları topladık. Haram para bir yerlere gidecek ya. Bu harekatımız da başarı ile sürüyor. Şu anda ölen teröristlerin sayısı ne oldu dedim, etkisiz hale getirilen, 3698.

"SİNCAR'DA DAHA İLERİ GİDERİZ"

PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz.  Şu anda Mehmedimiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben ondan sonra milletim hep beraber gideceğiz. 

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