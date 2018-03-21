22 Mart 2018 Perşembe5 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 12°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 117.651 1.05
  • Altın: 167,415 0.94
  • Dolar: 3,9258 -0.15
  • Euro: 4,8136 -0.07

TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!

»
Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye topraklarında düzenlediği operasyon çerçevesinde ileride atacağı adımların Suriye’deki Ermeni diasporası için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.
TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!
TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli! TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli! TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!

Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye topraklarında düzenlediği operasyon çerçevesinde ileride atacağı adımların Suriye’deki Ermeni diasporası için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu ve böyle bir durumda yapacakları algı operasyonunun ipucunu verdi.

Gazetecilerle konuşan Ermeni akademisyen ve Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonu kapsamında hedef aldığı yerleşim merkezleri arasında Ermenilerin de yaşadığı Kamışlı kentinin yer aldığını ifade etti.

Melkonyan, "Aslına bakarsak sıra Kamışlı'ya gelirse orada TSK ile Ermeni diasporası karşı karşıya gelmiş olacak. Tarihte yaşananlar göz önünde bulundurulursa bu durumun yurttaşlarımız için neyle sonuçlanabileceğini kestirmek pek zor değil" ifadelerini kullanarak, kendince 1915 olaylarına gönderme yaptı.

YAPACAKLARI ALGI OPERASYONUNUN İPUCUNU VERDİ

Melkonyan böylece, olası bir operasyonda yapacakları kirli kampanyanın da işaretini vermiş oldu.

"ERDOĞAN'IN ANA HEDEFİ MUSUL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak yetkilileriyle PKK'nın mevzilerinin bulunduğu Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenleme konusunu ele aldığı görüşme sonrası yaptığı açıklamayı hatırlatan Melkonyan, Erdoğan'ın ana hedefinin Musul olduğunu öne sürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier'in görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi- Görüşmede, teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi.
Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı açıklamaların kabul edilemeyeceğini açıkladı. Dışişleri, bazı müttefiklerin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgandığını bildirdi.
TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye topraklarında düzenlediği operasyon çerçevesinde ileride atacağı adımların Suriye’deki Ermeni diasporası için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.
BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!(BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyorum ki, zaferler devam edecek. Afrin'i Menbiç takip edecek. Menbiç'i Kamışlı, Kamışlı'yı Ayn el Arap ve Tel Abyad takip edecek. Tel Abyad'ı Sincar takip edecek ve inşallah Kandille de taçlanacak.dedi.
Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda Afrin'deki operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevapErdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevapCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması’nda konuştu.
  • Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Münbiç tepkisi!21 Mart 2018 Çarşamba 15:12
  • CHP'nin adayı o mu?21 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Bahçeli'den teşkilatlara mesaj21 Mart 2018 Çarşamba 13:00
  • Ak Parti'den Tayyar'a tepki21 Mart 2018 Çarşamba 12:36
  • AK Parti'li Salim Uslu: Sözlerimin arkasındayım21 Mart 2018 Çarşamba 09:15
  • ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok!21 Mart 2018 Çarşamba 07:30
  • AK Parti'de 14 ilçe başkan adayı açıklandı20 Mart 2018 Salı 23:15
  • ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap20 Mart 2018 Salı 15:11
  • Erdoğan'dan flaş 'Baykal' talimatı!20 Mart 2018 Salı 12:08
  • Hükümet'ten ABD'ye: Hala anlayamadınız20 Mart 2018 Salı 09:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri