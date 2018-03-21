Küstah FETÖ'cüye tokat gibi cevap!

Dava sırasında darbeci askerin, "Bayrağı görmemiş olabilir miyiz?" sorusuna, 15 Temmuz gazisi İlyas Abuşoğlu tokat gibi cevap verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 sanığın yargılanması Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda sürüyor.

Duruşma sırasında, 15 Temmuz gazisi müşteki İlyas İlyas Abuşoğlu ile darbe sanığı asker ve sanık avukat arasında yaşanan diyalog 15 Temmuz darbe girişimini, ABD taşeronu FETÖ'cü darbeci cuntacıların gözü dönmüşlüğünü ve milletin kahramanlığını apaçık ortaya koydu.

İşte o gece köprüde yaşananları özetleyen diyalog:



Gazi İlyas Abuşoğlu: Büyük bir bayrak taşıyorduk. Bayrağı tutanlara ateş ettiler. Bayrağı delik deşik ettiler.

Sanık Asker: Bayrağı görmemiş olabilir miyiz?

Gazi İlyas Abuşoğlu: O büyük bayrağı görmemek için kansız olmak lazım.

Sanık Avukatı: Askerlere yakın mıydın, yüzün dönük müydü?

Gazi İlyas Abuşoğlu: Evet askerler karşımdalardı.

Sanık Avukatı: Peki o zaman neden sırtından vuruldun?

Gazi İlyas Abuşoğlu: Çünkü askerler bayrağa ateş etmiş, bayrağı delik deşik etmişlerdi. Bayrak yere düşmesin diye eğildim, o ara sırtımdan vuruldum.