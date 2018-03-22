22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı

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5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Öldürdüğü bakkal dükkanı sahibinin otomobiliyle kaçan saldırgan Kahramanmaraş'ta yakalandı.
5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı 5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı 5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy’de yaşandı. Köyde yaşayan Fırat Yurdakul, önce aralarında husumet bulunan Esen ailesinin yaşadığı evi av tüfeğiile bastı. Saldırgan evde bulunan İbrahim Esen ile eşi Cennet ve oğlu Tarık Esen’e (50) ateş açarak öldürdü.

Olay yerinden uzaklaşan saldırgan Yurdakul, daha sonra köydeki bakkal dükkanına yöneldi. Yurdakul, burada dükkan sahibi Celal Koray ile oğlu Taylan Koray’a da av tüfeği ile ateş açtı. Baba-oğul olay yerinde yaşamını yitirirken zanlı Yurdakul’un bakkal sahibi Celal Koray’ın otomobiliyle kaçtı.

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede evde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlerinde saldırıya uğrayan İbrahim Esen, eşi Cennet ve oğulları Tarık Esen’in cesetleri ilk inceleme sonrası Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakkal dükkanında öldürülen Celal Koray ve oğlu Taylan Koray’ın cesetlerinin de olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılacağı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma öldürdüğü bakkal dükkanı sahibi Celal Koray’ın otomobilini alan Yurdakul’un Kahramanmaraş istikametine gittiği belirlendi. 

Fırat Yurdakul'un kullandığı 58 SC 782 plakalı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarına girdiği tespit edildi.  Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fırat Yurdakul kullandığı araçla uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Doğu Çevre Yolu'nda kovalamaca sonucu polis tarafından otomobil durdurularak Fırat Yurdakul gözaltına alındı. Araçta, saldırganın cinayet olaylarında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.

SEVDİĞİ KIZIN AİLESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA...

Fırat Yurdakul'un Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi.

İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi. 
Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek Sivas'a getirileceği öğrenildi.

SALDIRGAN: SEVDİĞİM İÇİN YAPTIM

Gözaltına alınan katil zanlısı Furat Yurdakul ekip aracına konurken İHA muhabirine, “Sevdiğim için yaptım. Çok seviyorum. Benim kıymetimi bilmeseler de ben seviyorum. 30 sene yatar çıkar gene severim. İster beklesin ister beklemesin. Ben seviyorum” dedi.

MUHTAR KONUŞTU: KIZINI İSTEYİNCE BUNLAR 'OLMAZ' DEMİŞ

Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları vahşet olarak nitelendirdi. 

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tarık Esen'in iki gün önce kendisini telefonla aradığını aktaran Sayılgan, "Fırat Yurdakul ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti bana. Zannedersem Fırat Yurdakul, Tarık Esen'in kızını istemiş. Kızını isteyince de bunlar 'olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

Sayılgan, Tarık Esen'in savcılığa şikayette bulunacağını ve dilekçe vereceğini kendisine anlattığını dile getirdi. Bu konuda onun isteği üzerine Esen'e yardımcı olduğunu belirten Sayılgan, şöyle konuştu: 

"Tarık Esen, 'Muhtarım yardımcı olur musun?' dedi, ben de yardımcı oldum. Şarkışla'ya gittik, avukatla görüştük. Savcılığa uğradı, dilekçesini verdi. Karakola uğrayıp şikayetini bildirmiş. Köye geldikten sonra elim olay ortaya çıkıyor. Fırat Yurdakul köyde yaşamıyordu, bu sene geldi. Ölen marketçinin oğluyla da arkadaştı."

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