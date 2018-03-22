22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Bu gece magfiret kapıları açılıyor

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Bu gece magfiret kapıları açılıyor
Mağfiret kapılarının açıldığı mübarek Regaib Kandili bu gece idrak ediliyor. Senenin ilk kandili olan ve Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanan Regaib Kandili, tüm camilerde dualarla eda edilecek.
Bu gece magfiret kapıları açılıyor Bu gece magfiret kapıları açılıyor Bu gece magfiret kapıları açılıyor

Habervaktim.com olarak, ihtilaf içerisindeki ümmetin toparlanması için yeni bir umut olan rahmet ve mağfiret gecesinin, hakkımızda hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederiz.

Recep’in ilk Cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allah-u Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder.

Receb’in ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allahü Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regaib Gecesi’ni ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı Kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

RECEB AYI VE REGAİB GECESİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER:

* İbn-i Abbas -radiyallahuanh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)

* “Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.” (Miftah-ül-cenne)

* “Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennem’den uzaklaşır.” (Ebu Yala)

* “Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbn-i Asâkir)

* “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)

* “Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü art arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır.” (Buhârî, Tefsir, Sûre, 8, 9)

REGAİB KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

Regaib Gecesi mümkünse oruçlu olarak karşılanmalıdır. Kazâsı olanın hiç değils e bir günlük kazâ namazı kılması tavsiye edilmiştir. Gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı, tövbe, istiğfar edilip tefekkür hali üzere olmalıdır. Yatsı ve sabah namazları camide cemaatle kılınmalıdır. Bu, bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandırır. Ayrıca “Lâ ilâhe illallah”, “Allahümmesallialâseyyidinâmuhammedin ve alâ âli seyyidinâmuhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhânallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhilaliyyil azîm” gibi sözleri zikretmek, çokça tekrar etmek efdal görülmüştür.

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