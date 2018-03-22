22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar

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Kamuda 4 Aralık 2017 itibariyle görevde olan yaklaşık 30 bin 4C'li, 3 Nisan'da sözleşmeli personel olarak sınavsız kadroya alınacak.
30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar
30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar 30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar 30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar

4C'lilerin, kurumlarındaki pozisyonlarının belirlenip, kadroya geçiş işlemi için Bakanlar Kurulu kararı bekleniyor. Geçiş sırasında herhangi bir başvuruya gerek olmayacak bu çalışanlar için sınav da yapılmayacak.

Aynı kurumda, aynı görevi yapacaklar. Özelleştirme nedeniyle geçici personel statüsüyle çalışanlar, emekliliği gelene kadar 4B statüsünde çalışmaya devam edecek.

Geçici personel olarak atama süreci devam edenler de kadroya alınacak. Kısmi süreli veya saat hesabı üzerinden çalışanların ise kadroya geçiş hakkı olmayacak..

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