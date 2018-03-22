İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu ifade edilen örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.
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