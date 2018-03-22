22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 118.346 0.59
  • Altın: 167,189 -0.13
  • Dolar: 3,9018 -0.61
  • Euro: 4,8303 0.35

İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu

»
İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu
Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu belirtilen örgüte yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.
İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu ifade edilen örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonuİstanbul'da Alaattin Çakıcı operasyonuAlaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu belirtilen örgüte yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 27'si yakalandı.
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı!Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğini duyurdu.
Bu gece magfiret kapıları açılıyorBu gece magfiret kapıları açılıyorMağfiret kapılarının açıldığı mübarek Regaib Kandili bu gece idrak ediliyor. Senenin ilk kandili olan ve Recep ayının ilk Cuma gecesi kutlanan Regaib Kandili, tüm camilerde dualarla eda edilecek.
5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandı5 kişiyi öldüren Sivas canisi yakalandıSivas’ın Şarkışla ilçesinde bir eve ve bakkal dükkanına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Öldürdüğü bakkal dükkanı sahibinin otomobiliyle kaçan saldırgan Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Küstah FETÖ'cüye tokat gibi cevap!Küstah FETÖ'cüye tokat gibi cevap!FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu, 143 sanığın yargılanması sürüyor.
Tek ısırık 40 bin lira!Tek ısırık 40 bin lira!Dünyanın en pahalı çikolatası Portekiz'de satışa çıktı. 10 bin dolara satışa çıkan çikolata, yaklaşık 40 bin lira değerinde.
  • Köyün ortasında oluştu! Tam 100 kamyon..21 Mart 2018 Çarşamba 13:52
  • Türk bayrağına basan alçağın ifadesi ortaya çıktı21 Mart 2018 Çarşamba 13:34
  • O kitap için toplatma kararı21 Mart 2018 Çarşamba 13:34
  • Komandolar Afrin'de destan yazıyor21 Mart 2018 Çarşamba 13:23
  • Dudak uçuklatan boşanmanın nedeni belli oldu21 Mart 2018 Çarşamba 12:34
  • Kalabalığa böyle seslendi! 'Zülfikar'lı veda21 Mart 2018 Çarşamba 12:22
  • Hasan Karakaya Hoca vefat etti21 Mart 2018 Çarşamba 11:19
  • Evi enkaza çeviren patlama! Ölü ve yaralılar var21 Mart 2018 Çarşamba 10:15
  • Meteoroloji uyardı! Gece saatlerine dikkat21 Mart 2018 Çarşamba 10:14
  • Vekil devreye girdi! Buzağı özgürlüğüne kavuştu21 Mart 2018 Çarşamba 09:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri