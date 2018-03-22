Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?

Bayer CHP'nin adayının eski AK Partili Abdüllatif Şener olduğunu açıkladı. Bu iddia bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu'na soruldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun cevabı..

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer dün köşesinde CHP'nin İstanbul adayının eski AK Partili Abdüllatif Şener olduğunu yazdı.

Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

Bu iddia CNN Türk’te yayınlanan programa katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ: Adayı belirlerken sadece bizim partinin değil diğer partilerin de oy vereceği bir aday olması lazım. Bu konu zamanı gelince parti meclisinde oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zaman var. Çıkaracağımız adayın, bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

ADAYLIK İÇİN ABDÜLLATİF ŞENER’LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen ve Abdullah Gül ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Abdullah Bey’in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık. Abdüllatif Şener’le bir görüşme gerçekleştirdik ancak kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için değildi bu.