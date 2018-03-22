22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 118.346 0.59
  • Altın: 167,189 -0.13
  • Dolar: 3,9018 -0.61
  • Euro: 4,8303 0.35

Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?

»
Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?
Dün Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yerel seçim planıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi? Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi? Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?

Bayer CHP'nin adayının eski AK Partili Abdüllatif Şener olduğunu açıkladı. Bu iddia bir televizyon programında konuşan Kılıçdaroğlu'na soruldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun cevabı..

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer dün köşesinde CHP'nin İstanbul adayının eski AK Partili Abdüllatif Şener olduğunu yazdı.

Bayer köşesinde görüşmeyle ilgili “Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor” dedi.

Bu iddia CNN Türk’te yayınlanan programa katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ: Adayı belirlerken sadece bizim partinin değil diğer partilerin de oy vereceği bir aday olması lazım. Bu konu zamanı gelince parti meclisinde oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zaman var. Çıkaracağımız adayın, bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var.

ADAYLIK İÇİN ABDÜLLATİF ŞENER’LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen ve Abdullah Gül ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Abdullah Bey’in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık. Abdüllatif Şener’le bir görüşme gerçekleştirdik ancak kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için değildi bu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?Kılıçdaroğlı canlı yayında açıkladı! CHP'nin adayı Şener mi?Dün Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin yerel seçim planıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 70 bekliyorumKemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 70 bekliyorumKemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisini yüzde 70 olarak belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier'in görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi- Görüşmede, teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi.
Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!Türkiye'den Almanya'ya sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Merkel'in yaptığı açıklamaların kabul edilemeyeceğini açıkladı. Dışişleri, bazı müttefiklerin olan bitene terör örgütlerinin merceğinden bakma eğilimini sürdürmelerini son derece yadırgandığını bildirdi.
TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!TSK'ya hadsiz mesaj: Ermenistan endişeli!Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, TSK'nın Suriye topraklarında düzenlediği operasyon çerçevesinde ileride atacağı adımların Suriye’deki Ermeni diasporası için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.
BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!BBP lideri Destici yeni zaferler için 6 yer gösterdi!(BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnanıyorum ki, zaferler devam edecek. Afrin'i Menbiç takip edecek. Menbiç'i Kamışlı, Kamışlı'yı Ayn el Arap ve Tel Abyad takip edecek. Tel Abyad'ı Sincar takip edecek ve inşallah Kandille de taçlanacak.dedi.
  • Erdoğan'dan yeni harekat açıklaması!21 Mart 2018 Çarşamba 15:45
  • Erdoğan'dan '23 milyon mektup' eleştirisine cevap21 Mart 2018 Çarşamba 15:43
  • Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Münbiç tepkisi!21 Mart 2018 Çarşamba 15:12
  • habervaktim21 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Bahçeli'den teşkilatlara mesaj21 Mart 2018 Çarşamba 13:00
  • Ak Parti'den Tayyar'a tepki21 Mart 2018 Çarşamba 12:36
  • AK Parti'li Salim Uslu: Sözlerimin arkasındayım21 Mart 2018 Çarşamba 09:15
  • ABD'den Münbiç açıklaması: Anlaşma yok!21 Mart 2018 Çarşamba 07:30
  • AK Parti'de 14 ilçe başkan adayı açıklandı20 Mart 2018 Salı 23:15
  • ABD ‘çıkmayacağız’ demişti! Hükümetten sert cevap20 Mart 2018 Salı 15:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri