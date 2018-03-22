22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira

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Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira
Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altında yetiştirilen kavunun kilogramı 6,5 liradan satılıyor.
Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira

Mersin Silifke'de örtü altında domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavun, çiftçiler tarafından hasadı yapıldıktan sonra hale getirildi.

Kilogramı 6,5 liradan alıcı bulan kavun, talebe göre Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında domates üretimi yapan bazı üreticilerin artık kavun yetiştirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de örtü altında yılın ilk kavun hasadının da Silifke'de yapıldığını ifade eden Kaynar, kavunun yüksek fiyatıyla çiftçilere iyi bir gelir sağladığını aktardı.

Bir kavunun ortalama 2 ila 4 kilogram geldiğini belirten Kaynar, "Kavun aroması ve lezzetiyle ilgi gören bir ürün. Bir dönüm seradan 10 ton kavun hasat edilebiliyor. İlçe genelinde 50 dönüm arazide 500 ton civarında kavun üretimi yapılıyor. Açık alanda kavun hasadı haziran ayı sonunda başlayacak. Kavun örtü altında erkenci olması nedeniyle çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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