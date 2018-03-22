22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 118.462 0.69
  • Altın: 167,350 -0.04
  • Dolar: 3,9073 -0.47
  • Euro: 4,8283 0.31

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...

»
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sosyal güvenlik ajandasını açıkladı. ‘Bir senden bir benden teşviki’ kapsamında ilave 2 genci istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek.
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği... Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği... Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren istihdam ve sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin ajandasının ayrıntıları açıkladı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik edilen sektörlerde genel ücret skalasının asgari ücrette kalmasını istemediğini vurgulayarak,"İstihdam teşviklerini buna göre düzenledik. Ayrıca artık sadece prim, vergi değil ücret desteği de başlıyor" dedi. 

İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları:

BİR YILDA 1.5 MİLYON: Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız seferberlikle bir yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de "artı 2" istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Sahaya inmek için 6 bin 500 kişilik ekip oluşturduk. İşverenlerimize istihdam teşviklerinden nasıl yararlanacaklarını anlatacağız.

İŞKUR'DA YENİLEME: İŞKUR'un yüzünü genç bakışla yenileyeceğiz. Güvenceli esnek çalışma modellerimiz var. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz. Bugün İŞKUR 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum oldu.

FESTİVALLERE KATILACAĞIZ: Yeni dönemde üniversite festivallerine katılacağız. Fuarların içeriğini dijitalleşme, geleceğin mesleklerini dikkate alarak hazırlayacağız.

ÖZEL PORTAL: İş arayan ve eleman talep edenleri buluşturduğumuz interaktif bir yapı kuruyoruz. Gençlerin ilgisini çekecek mobil uygulama hazırlığındayız.

CEP HARÇLIĞI BİZDEN: İşbaşı eğitim kurslarının süresini bilişim ve imalat sektöründe 3 aydan 6 aya çıkardık. Geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi alanlarda 9 ay eğitim, 75 lira cep harçlığı veriliyor. Ayrıca gençler bilişimle ilgili mesleklerden biriyle ilgili eğitim talep ettiklerinde kupon yöntemi devreye giriyor. Burada da 10 bin liraya kadar destek veriyoruz.

BİRİNİ BİZ VERECEĞİZ: "Bir senden bir benden teşviki" ilk kez pilot olarak uygulanacak. Küçük işletmeleri canlandıracak, bu dinamizmin kayıtlı istihdamı teşvik edeceği bir yapı olacak. Bugüne kadar prim, vergi desteği vermişiz, ücret desteği vermemişiz. İlk defa ücreti de ödeyeceğimiz bir model bu. İmalat sektöründe olan, ustalık belgesi bulunan ve 2017 çalışan sayısı ortalaması 1-3 olan işyerlerimizde ilave 2 kişinin istihdamına destek vereceğiz. 18-25 yaş genci işe alan işverene, "Primi, vergiyi ve ücreti bir ay sen öde bir ay biz ödeyelim" diyoruz.

KADINLARA DESTEK: Mesleki eğitim ve işbaşı eğitimine katılan kadınlarımızın 2-5 yaş çocuklarına 400 TL bakım desteği sağlayacağız.

İŞSİZE TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, uzun süre işsiz kalanlara ilişkin toplum yararına çalışma modelinin devrede olacağını belirterek, "İşgücüne uyumlarını sağlamak, çalışma hayatı disiplinini ve uyumu yeniden sağlamak için toplum yararına programlar oluşturuluyor. Sigortalarını ve ücretlerini ödüyoruz. 1 Nisan'da tekrar başvuruları alacağız" diye konuştu.

TAŞERONA KADRONUN MİMARI CUMHURBAŞKANIMIZ

Çalışanların kadroya geçişinin tek mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Sokakta pozitif etkisi var. Aksaklık olduğunda anında müdahale ediyoruz. Sadece kendi çalışanlarımız için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız bu promosyon ödemesinden ilk defa yararlanacak. Bütün kurumlar bu anlaşmaları yapıyor" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sosyal güvenlik ajandasını açıkladı. ‘Bir senden bir benden teşviki’ kapsamında ilave 2 genci istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek.
Hasadı başladı! Kilosu 6,5 liraHasadı başladı! Kilosu 6,5 liraMersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altında yetiştirilen kavunun kilogramı 6,5 liradan satılıyor.
30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklarKamuda 4 Aralık 2017 itibariyle görevde olan yaklaşık 30 bin 4C'li, 3 Nisan'da sözleşmeli personel olarak sınavsız kadroya alınacak.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Motorinde yarından geçerli olmak üzere 17 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Bakan müjdeyi verdi! Ücret desteği geliyorBakan müjdeyi verdi! Ücret desteği geliyorÇalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sosyal güvenlik ajandasını açıkladı. ‘Bir senden bir benden teşviki’ kapsamında ilave 2 genci istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek.
Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildiMilyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildiTBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
  • FED faiz kararını açıkladı!21 Mart 2018 Çarşamba 21:34
  • 80 fabrika 60 bin istihdam!21 Mart 2018 Çarşamba 16:40
  • Müjde verdi! Bunu yapana 400 lira verilecek21 Mart 2018 Çarşamba 13:32
  • Bir çiftlik daha üye alımını durdurdu21 Mart 2018 Çarşamba 13:29
  • Türkiye'ye karşı hamlesini yaptı21 Mart 2018 Çarşamba 13:25
  • Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar!21 Mart 2018 Çarşamba 11:45
  • 'Dolar beklentiyi aştı 4 TL olur'21 Mart 2018 Çarşamba 11:41
  • Tesla'nın en büyük rakibi İstanbul'da tanıtıldı!21 Mart 2018 Çarşamba 11:40
  • Mehmet Şimşek uyardı! 'Uzak durun'21 Mart 2018 Çarşamba 11:39
  • Emekliye enflasyon farkı göründü21 Mart 2018 Çarşamba 11:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri