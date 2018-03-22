Erdoğan'a hakaret etmişti: Zuhal Olcay'a hapis!

Sanatçı Zuhal Olcay hakkında 5 Ağustos Cuma akşamı Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma aralık ayında tamamlandı.

7 Ağustos tarihinde ‘155 Polis İmdat' ihbar hattına yapılan şikayet üzerine Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nce sanatçının şarkı söylediği gecenin video görüntüleri incelenip düzenlenen evrakla birlikte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Zuhal Olcay'ın hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Sanatçı, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda sanatçının söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve şarkı söylerken Cumhurbaşkanı'na yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği iddia edilmişti.

Zuhal Olcay, ifadesinde “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde yorumladığını kabul ettiğini söylemişti. Olcay, yaptığı el hareketinin Cumhurbaşkanına hakaret ile bağdaşmayacağını beyan ederek suçlamaları kabul etmemişti.