22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 118.140 0.42
  • Altın: 167,313 -0.06
  • Dolar: 3,9157 -0.26
  • Euro: 4,8268 0.27

Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar

»
Çiftlik Bank benzeri yapıları radarına alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar
Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu." dedi. 

Tüfenkci, AA muhabirine, "Çiftlik Bank"tartışmalarının ardından, kamuoyunda "saadet zinciri" olarak bilinen yapıların denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Piramit sistemlerin, üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyonlar olarak tanımlanabileceğini belirten Tüfenkci, "Piramit sistemler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama sistemleri Türk hukuku açısından ele alındığında, bu tip satışların hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususunun açık olmaması, bu konuda özel bir düzenleme bulunmaması gibi sebeplerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemelere yer verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, söz konusu kanunun uygulayıcısı olarak Bakanlığa tanınan bu yetki ve sorumluluk üzerine piramit satış sistemleri nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, Bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bugün itibarıyla 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını söyledi.

Bu denetimlerden 30'unun tamamlandığını ve 19'una ilişkin piramit satış sistemi olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını bildiren Tüfenkci, "Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir." diye konuştu.

Tüfenkci, 35 şirket veya temsilci nezdinde ise denetim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret etti.

Piramit sistemi olan şirketler

Bakanlık denetimlerine göre piramit satış sistemi olduğu sonucuna varılanlar şöyle:

"Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

Çiftlik ve tarım temalı yapılar

Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında, "Çiftlik Bank" olarak da bilinen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yanında, tarım ve çiftlik temalı başka şirketler de yer aldı. Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, https://ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapılara yönelik denetim süreci ise devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler..
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının hızlı yükselişi devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 22.3.2018 altın fiyatları...
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ve bunun için bir işletmeciye 20 milyon teklif edildiği ortaya çıktı.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Motorinde yarından geçerli olmak üzere 17 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, G20 toplantılarında kripto varlıkların gündeme geldiğini belirterek, "Kripto paraların, 'para' olarak kabul edilmediği, küresel finansal sistemin şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi." dedi
Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakSavaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakABD Başkanı Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri açıklayacak. Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulması ve Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor
  • Dev otogar için karar verildi22 Mart 2018 Perşembe 13:01
  • Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar22 Mart 2018 Perşembe 13:00
  • Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • 30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar22 Mart 2018 Perşembe 10:40
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...22 Mart 2018 Perşembe 10:06
  • Bakan müjdeyi verdi! Ücret desteği geliyor22 Mart 2018 Perşembe 10:00
  • Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi22 Mart 2018 Perşembe 09:45
  • FED faiz kararını açıkladı!21 Mart 2018 Çarşamba 21:34
  • 80 fabrika 60 bin istihdam!21 Mart 2018 Çarşamba 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri