22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacak

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ABD Başkanı Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri açıklayacak. Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulması ve Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor
Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacak
Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacak Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacak Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getireceği bildirildi.

TİCARET SAVAŞINI BAŞLATACAK İLK KURŞUN

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri, Washington saatiyle 12.30'da (TSİ 19.30) duyuracak.

Çin'in ABD'nin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı ve Amerikalı şirketlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından Ağustos 2017'de başlattığı soruşturma sonucunda alınacak kararlar çerçevesinde, Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulmasının yanı sıra Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor.

Söz konusu yatırım kısıtlamalarla, ABD'nin yapay zeka ve mobil teknoloji alanlarının korunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

İsmi saklı kalması şartıyla basına bilgi veren yetkililer, Çin'den ithal edilen elektronik cihazlardan ayakkabıya kadar birçok ürünün tabi tutulacağı gümrük tarifelerinin toplam tutarının en az 50 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Uluslararası ticaret uzmanları ise ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük tarifelerine yönelik tartışmalar henüz dinmeden, Çin'i hedef alan yeni tedbirler açıklamasının "ticaret savaşı" endişelerini yükseltebileceğine işaret ediyor.

Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri nedeniyle uluslararası ticaret sistemine zarar vermekle itham ederken, bu karara gereken cevabı vereceklerini bildirmişti.

Küresel hisse senedi piyasalarında "ticaret savaşı" endişeleriyle birkaç gün boyunca süren sert kayıplar yaşanmıştı.

ÇİN UYARDI

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, "ABD’nin küresel ticaret yasalarını sürekli olarak kötüye kullandığını” ileri sürerek, bu durumda Çin’in "hiçbir şey yapmadan oturmayacağı" uyarısında bulundu.

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