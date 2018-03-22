Yerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni hali

Yerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler..

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterindeki M60T Ana Muharebe Tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik yapılan M60T Ana Muharebe Tanklarınının modernizasyonu kapsamında modernize edilmekte olan bir tankın görüntüsü yayınlandı.

M60T Tanklarına, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi entegrasyonu yapılacağı SSM ve ASELSAN arasında yapılan sözleşmede biliniyordu. Çıkan görüntü modernizasyonun sözleşme kapsamında ve hızla ilerlediğini kanıtlar nitelikte.



Görüntüde yer alan M-60T Tankına eklenen yerli sistemler:







SARP UKSS 12.7MM



​​​​​​​​​ASELSAN SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmakta.

Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme, farklı silahlar takılabilmektedir. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkânı sağlayan SARP Sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşımakta.



PATLAYICILI REAKTİF ZIRH (ERA/SLERA)

Patlayıcılı reaktif zırh yani ERA (explosive reactive armour) reaktif zırhlar arasında en yaygın kullanılan zırh türüdür. Reaktif zırhlar ilk önce tanklarda olmak üzere zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı muharebe araçlarında kullanılmaktadır. Patlayıcılı reaktif zırh kabaca iki metal plaka arasına sıkıştırılmış patlayıcıdan oluşur.

ERA’nın dışındaki metal plakaya herhangi bir mermi penetrasyonu olursa içerisinde ki patlayıcı dışa doğru patlamak suretiyle gelen merminin etkisini kırar veya azaltır. ERA’ların dezavantajı da bulunmaktadır. Muharebe alanında ERA bulunan tank isabet alırsa yakınında çarpışan piyadeler zarar görebilir.







TLUS - TANK LAZER UYARI SİSTEMİ

TLUS, Ana Muharebe Tankı ve zırhlı kara araçlarına, üzerine yönlendirilmiş olan lazer tehditlerini kısa tepki süresi içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp tespit ve teşhis etme, karşı tedbir sistemlerini harekete geçirme kabiliyetlerini kazandıran bir sistem.

Sistem çalıştığı farklı optik bantlarda yer alan Lazer Mesafe Ölçer (LRF), Lazer Hedef İşaretleyici (LD) ve "Laser Beam Rider" (LBR) tehditlerine karşı algılama yapma kabiliyetine sahiptir. TLUS tehdit bildirimini Komuta Kontrol Sistemi üzerinden gerçekleştirmekte.





YAMGÖZ (YAKIN MESAFE GÖZETLEME SİSTEMİ)



Geliştirilmiş 360 derece yakınmesafe gözetleme sistemi



ADİS - ASELSAN SÜRÜCÜ GÖRÜŞ SİSTEMİ

ASELSAN Sürücü Görüş Sistemi (ADİS), ana muharebe tankları ve diğer zırhlı araçlar için tasarlanmış olup sürücüye gece ve gündüz koşullarında üstün görüş kabiliyeti kazandırmak amacıyla geliştirilmiş yüksek performanslı görüntüleme sistem ADiS, termal ve CCD kameralardan oluşan kompakt bir sistemdir. Bu kompakt yapı, geri sensörü olarak da kullanılabilir. Kompakt ve modüler yapısı ile tank ve zırhlı araç gibi diğer platformlara da kolaylıkla uyarlanabilen sistem, sahip olduğu ileri ve geri termal/CCD kameraları sayesinde sis, toz, duman gibi her türlü zorlu koşullarda sürücüye durumsal farkındalık sağlayarak rahat ve konforlu bir sürüş imkânı sunmakta.





AKKOR PULAT



ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sisteminin testten başarıyla geçtiği açıklanmıştı.

