Küçük kızın tesadüfen bulduğuna inanamayacaksınız

7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız ada çayı toplamak için gezinirken tesadüfen taşa benzer bir cisim buldu.

Kızın tesadüfen bulduğu cismi inceleyen yetkililer ise cismin 65 milyon yıl öncesine ait soyu tükenmiş bir deniz omurgasızına ait olduğunu belirtti.

Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında ada çayı toplamak için gezinirken toprakta bir şey buldu. Toprağı karıştırırken karşısına çıkan cisim, küçük kızın ilgisini çekti ve göstermek için annesinin yanına gitti.

Vaughan’nın getirdiği taşa benzeyen cismi inceleyen anne kızının bulduğu şeyin taş olmadığını anladı ve kızının bulduğu şey karşısında şaşkına dönen anne kızına “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

Şüphesin de haklı olan anne bulunan cismi yetkililere gösterdi ve Naomi Vaughan adlı küçük kız bulduğu taşa benzeyen cisim, yapılan incelemeler sonucu 65 milyon yıl öncesine ait soyu tükenmiş bir deniz omurgasızı yani ammonit fosili olduğu anlaşıldı.

Tesadüf eseri bulunan fosilin bu bölgede bulunmasına ise yetkililer şaşırdı. Ziya yapılan açıklamaya göre ammonit fosilinin bulunduğu bölgede doğal olarak bulunması imkansızdı.