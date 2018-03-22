22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 118.140 0.42
  • Altın: 167,313 -0.06
  • Dolar: 3,9157 -0.26
  • Euro: 4,8268 0.27

Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!

»
Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, G20 toplantılarında kripto varlıkların gündeme geldiğini belirterek, "Kripto paraların, 'para' olarak kabul edilmediği, küresel finansal sistemin şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi." dedi
Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu! Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu! Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Arjantin'de düzenlenen G20 Bakanlar Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

G20 toplantılarında küresel büyümenin ele alındığını anlatan Şimşek, küresel ekonominin epeyce güçlü olduğunu ancak bunun konjonktürel bir toparlanmadan kaynaklandığını kaydetti.

Kısa vadeli görünümün olumlu olduğuna işaret eden Şimşek, orta vadeli beklentilerin verimlilik artışındaki yavaş seyir ve yaşlanan nüfus da dahil olmak üzere birçok faktör tarafından gölgelendiğini söyledi.

Şimşek, küresel büyümenin önündeki temel riskleri, "Artan ticari korumacılık, yüksek kaldıraç oranı, devam eden küresel dengesizlikler, aşırı risk alma eğilimi (yüksek varlık fiyatları), konjonktürel maliye politikaları, finansal serbestleşme" olarak sıraladı.

Ülkelerin ortam uygunken ekonomilerini sağlamlaştırmaları gerektiğini dile getiren Şimşek, ticarette korumacılığı azaltmak, kapsayıcı büyüme için yapısal reformları hızlandırmak, ekonomide dayanıklılığı artırmak için makro ihtiyati tedbirler uygulamak ve maliye politikasında ihtiyatlı duruşu sürdürmenin temel öneriler olarak sıralandığını bildirdi.

Eşitliği değil, kapsayıcı büyümeyi artıracak reformlar yapmanın önemini vurgulayan Şimşek, "Gevşek maliye politikasına yönelik de 'Çatıyı hava güneşli iken onarmalı. Şimdi bünyeyi sağlamlaştırma zamanı' önerisinde bulunuldu." dedi.

G20'nin kripto para değerlendirmesi

G20 toplantısında gündeme gelen bir diğer önemli konunun da kripto varlıklar olduğunu dile getiren Şimşek, "Toplantıda 'G20 olarak kripto paraları 'para' olarak kabul etmiyoruz. Küresel finansal sistem şimdilik risk altında değil' değerlendirmesinde bulunuldu." diye konuştu.

Şimşek, bu konuda yasa dışı kullanım da dahil olmak üzere terörizmin finansmanı, kara para aklama gibi ciddi problemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, tüketicinin bu anlamda korunmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, blok zinciri gibi teknolojinin olumlu yönlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Dijital ekonominin vergilendirilmesi

Dijitalleşmenin birçok ülkede vergi tabanına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Şimşek, G20'de dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunun da ele alındığını bildirdi. Şimşek, toplantıda "Dijital ekonomi vergiden muaf olamaz, bu sürdürülebilir değil. Tek taraflı eylem için politik baskılar artmakta." görüşlerinin aktarıldığını kaydetti.

G20 toplantılarında geleceğe yönelik çalışmalar ile istihdamın geleceğinin gündeme getirildiğini anlatan Şimşek, "Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Bu konuda kaygı yüksek seviyelerde. Ancak halen robotlar kısa zamanda işlerimizi elimizden alacak gibi görünmüyor. Hepimiz daha iyi ve yeni işler için imkanlarımızı geliştirmeliyiz. Ülkeler iş gücü becerileri ile bilim ve teknolojiye daha çok yatırım yapmalı.Yapay zeka daha çok ve kaliteli istihdam vadediyor." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler..
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının hızlı yükselişi devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 22.3.2018 altın fiyatları...
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ve bunun için bir işletmeciye 20 milyon teklif edildiği ortaya çıktı.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Motorinde yarından geçerli olmak üzere 17 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, G20 toplantılarında kripto varlıkların gündeme geldiğini belirterek, "Kripto paraların, 'para' olarak kabul edilmediği, küresel finansal sistemin şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi." dedi
Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakSavaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakABD Başkanı Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri açıklayacak. Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulması ve Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor
  • Dev otogar için karar verildi22 Mart 2018 Perşembe 13:01
  • Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar22 Mart 2018 Perşembe 13:00
  • Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • 30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar22 Mart 2018 Perşembe 10:40
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...22 Mart 2018 Perşembe 10:06
  • Bakan müjdeyi verdi! Ücret desteği geliyor22 Mart 2018 Perşembe 10:00
  • Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi22 Mart 2018 Perşembe 09:45
  • FED faiz kararını açıkladı!21 Mart 2018 Çarşamba 21:34
  • 80 fabrika 60 bin istihdam!21 Mart 2018 Çarşamba 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri