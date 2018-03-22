22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:32Güneş 06:58Öğle 13:17İkindi 16:42Akşam 19:24Yatsı 20:44
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 118.140 0.42
  • Altın: 167,313 -0.06
  • Dolar: 3,9157 -0.26
  • Euro: 4,8268 0.27

Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuş

»
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuş
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ve bunun için bir işletmeciye 20 milyon teklif edildiği ortaya çıktı.
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuş Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuş Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuş

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun Edirne’de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Murdo Veneto isimli işletmenin sahibi Murat Yıldırım, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi. 

“Bizi kullanarak para kazanacaklardı” 

Yıldırım, yaklaşık bir ay önce tanımadığı 3 iş adamının iş yerine gelerek Çiftlik Bank ile ilgili vaatlerde bulunduklarını anlatarak, "Benim konseptimi Türkiye çapında büyütmek istediler. Kendimin büyütecek durumum olmadığını söyledim. Bunun için yüklü bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledim. 20 milyona kadar finanse edebileceklerini söylediler. ‘Her bölgeye şube açacağız’ dediler. Çiftlikleri varmış. Buradaki ineklerin sütünden dondurma yapıp benim İtalyan dondurmamı herhalde müşterilerine şu anda anlıyorum ben, bizi kullanarak para kazanacaklardı. Ben de bilmiyorum. Hatta ben sevindim. Ben ‘20 milyonun karşılığı olmadan nasıl olacak?’ ‘Senin konseptin var’ dediler. Bu konsepti kullanacaklarını söylediler. ‘Sen sadece insanlara eğitim vereceksin’ dediler. 20 milyonun geri ödemesini yapmayacağımı söylediler" dedi. 

 

"'Geri ödeme yapmayacaksın' dediler" 

Hiç bedel ödemeden ortaklık teklifinde bulunulduğunu belirten Yıldırım, "Ben böyle bir şeyin olabileceğine şaşırdım. ‘Biz zaten kazanıyoruz’ dediler. ‘Geri ödeme yapmayacaksın’ dediler. Bana ortak olacaklardı daha doğrusu. Yüzde 50’sine ortak olacaklardı. Ben fabrikayı kurmalarını istedim. ‘Bana yüzde 20 yeter’ dedim. ‘Yok öyle şey mi olur’ dediler" şeklinde konuştu.

"Verilmiş sadakamız varmış" 

Projeye hemen karar vermediğini ifade eden Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli olarak resmen baştan yapıldı! İşte yeni haliYerli sistemlerle modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler..
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının hızlı yükselişi devam ediyor. Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Peki bugün çeyrek altın kaç lira? İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 22.3.2018 altın fiyatları...
Çiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su bunu planlıyormuşÇiftlik Bank’ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın bir ay önce Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’ye yakın bir arazide dondurma fabrikası açmayı planladığı ve bunun için bir işletmeciye 20 milyon teklif edildiği ortaya çıktı.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...Motorinde yarından geçerli olmak üzere 17 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Mehmet Şimşek'ten flaş Bitcoin yorumu!Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, G20 toplantılarında kripto varlıkların gündeme geldiğini belirterek, "Kripto paraların, 'para' olarak kabul edilmediği, küresel finansal sistemin şimdilik risk altında olmadığı değerlendirildi." dedi
Savaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakSavaş başlıyor! İlk kurşun bu akşam sıkılacakABD Başkanı Trump, "Çin'in ekonomik saldırganlığına" karşı ceza niteliğini taşıyan ticari tedbirleri açıklayacak. Çin menşeli yüzlerce ürüne ek gümrük vergileri konulması ve Çinli şirketlerin ABD'deki yatırımlarına bazı kısıtlamalar getirilmesi bekleniyor
  • Dev otogar için karar verildi22 Mart 2018 Perşembe 13:01
  • Bakan resmen açıkladı! İşte yeni 'Çiftlik Bank'lar22 Mart 2018 Perşembe 13:00
  • Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • Hasadı başladı! Kilosu 6,5 lira22 Mart 2018 Perşembe 12:20
  • 30 bin kişiye kadro! Sınavsız alınacaklar22 Mart 2018 Perşembe 10:40
  • Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...22 Mart 2018 Perşembe 10:06
  • Bakan müjdeyi verdi! Ücret desteği geliyor22 Mart 2018 Perşembe 10:00
  • Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi22 Mart 2018 Perşembe 09:45
  • FED faiz kararını açıkladı!21 Mart 2018 Çarşamba 21:34
  • 80 fabrika 60 bin istihdam!21 Mart 2018 Çarşamba 16:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri