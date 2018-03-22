Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın bugün de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 23 Mart'ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? 23.3.2018 güncel altın fiyatları Altın 167-168 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

167,08 liradan alınırken, 167,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 266,34 liradan alınırken 272,37 liradan satılıyor. Yarım altın da 531,02'den alınırken 544,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1104,00 liradan alınıp 1116,00 liradan alıcı buluyor.