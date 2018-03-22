22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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43 üründe millileşiyor! Hedef 20 milyar dolar

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.
43 üründe millileşiyor! Hedef 20 milyar dolar
43 üründe millileşiyor! Hedef 20 milyar dolar 43 üründe millileşiyor! Hedef 20 milyar dolar 43 üründe millileşiyor! Hedef 20 milyar dolar

İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli üretimi teşvik edilecek 43 ürün grubu belirledi. Yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde 19.6 milyar dolar azaltılması hedefleniyor..

İŞTE MİLLİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN 43 ÜRÜN...

 

Aşı, serum, batarya, sensörler, sınai robotlar, yazılım, yazılım, elektrikli teçhizat malzemeleri, metal ürünler, otomotiv sistemlerine ilişkin bazı ürün gruplarının üretiminin teşvik edileceğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Normalde hitap ettiğimiz 102-106 milyar dolar bir ürün gurubu var. 

Biz en hızlı ve rahat bunları nasıl yapabiliriz diye bir liste yaptık ve 43 ürün belirledik. Bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi durumunda cari açıktan yaklaşık 20 milyar dolarlık bir açığı kapatmış olacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Ürünlerin yerli üretimi desteklenirse, ilk etkisini 2 yıl içinde görürüz" dedi..

Özlü, yerli üretiminin desteklenmesi durumunda ithalata bağımlılığın azalacağı 43 ürünün listesini de ilk defa açıkladı. Orta ve ileri teknoloji grubunda yer alması, Türkiye'nin üretim kabiliyetleri, ithalattaki payı, pazar büyüklüğü, rekabet potansiyeli ve teknoloji düzeyi kriterleri esas alınarak belirlenen ürünlerden bazıları şöyle:.

Kimya ve ilaç: Serumlar, insanlar için kullanılan aşılar, kan fraksiyonları ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler.

Makine ve Teçhizat: Kompresörler, enjeksiyon makinaları, sınai robotlar.

Gıda ve İçecek: Ayçiçek tohumu yağları, buğdaydan elde edilen kepek ve diğer kalıntılar, buğday glüteni, cansız mayalar...

Otomotiv: Yeni nesil elektronik fren sistemi, otonom araç sistemleri, araç içi-dışı görüntü sistemlerine sahip radyo teypler, elektrikli ve hibrit araçlar için batarya, dijital gösterge panelleri..

Yarı iletkenler ve elektronik: Panel teknolojileri, haberleşme ve iletişim cihazları, sensörler, bataryalar.
Ana Metal: Paslanmaz çelik, grafit elektrot, çinko, sünger demir.

Bilişim: Bilgisayar destekli tasarım ve imalat yazılımları, simülasyon yazılımları, güvenlik yazılımları.

Elektrikli Teçhizat: Doğru akım motorları, kontrol dağıtım tabloları, motorlu araçların işaret cihazlarının aksamı, elektrik, lazer, ultrasonik kaynak cihazı aksam ve parçaları, demir yolları için sinyalizasyon cihazları..

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