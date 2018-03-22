22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Erdoğan fazla uzatmayın demişti Fatma Benli'den güzel haber

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Erdoğan fazla uzatmayın demişti Fatma Benli'den güzel haber
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Meclis'te bütçe görüşmelerinde tanıştığı Uğur Yalçın'la evleniyor. Benli, partili arkadaşları ve MHP grubunun yanı sıra CHP milletvekillerini de nikâhına davet etti.
Erdoğan fazla uzatmayın demişti Fatma Benli'den güzel haber Erdoğan fazla uzatmayın demişti Fatma Benli'den güzel haber Erdoğan fazla uzatmayın demişti Fatma Benli'den güzel haber

Meclis'te bütçe görüşmelerinde tanıştığı bürokrat ile dünyaevine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, nikâh davetiyesini milletvekillerine gönderdi. Fatma Benli ile eski Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın, 29 Mart Perşembe akşamı Ankara’da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Çiftin nikâh şahitlerinden birinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olması bekleniyor.

CHP’LİLERİ DE DAVET ETTİ
Fatma Benli, partili arkadaşları ve MHP grubunun yanı sıra CHP milletvekillerini de nikâhına davet etti. Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, “Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız” denildi. ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ YAPIN
Davetiyenin altına özel bir not düşen çift, davetlilere “Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfı’na bağış yapması rica olunur” mesajı iletti ve vakfın IBAN numarasına yer verdi. Aslen Kastamonulu ve avukat olan 32 yaşındaki Fatma Benli, Meclis’te halen az sayıdaki bekâr milletvekillerindendi. Benli aynı zamanda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliğini yürütüyor. İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu’nun özel kalem müdürlüğünü de yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir bürokrat. Benli’nin Meclis’te tanıştığı Uğur Yalçın ile evlilik kararını duyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da çifte memnuniyetini ilettiği ve “Fazla uzatmayın, hayırlı işlerde acele edin” tavsiyesinde bulunduğu basına yansımıştı. Geçen ay nişanlanan çift haftaya nikâh masasına oturacak.

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