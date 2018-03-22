22 Mart 2018 Perşembe6 Recep 1439
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Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu

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Altın fiyatları dün tarihi rekor seviyeyi görmesinin ardından güne yine yüksek seviyelerden başladı.
Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu
Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 167,2 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın öğle saatlerinde 167,60 oldu.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,95 artışla 167,4 liradan tamamladı. 

GRAM ALTIN 167,2 TL: Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 167,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 275 LİRA: Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 275 lira, Cumhuriyet altını da 1.120 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.330,2 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75'e yükselttiğini anımsattı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılan ilk Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin karar metni ve açıklamaların piyasalar tarafından güvercin olarak algılandığını dile getiren Memiş," Fed’in faiz kararından sonra altının ons fiyatı 1.322 dolardan 1.337 dolara kadar yükseldi. 

ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDER? Altının ons fiyatı, 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişlerini 1.360 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak altının ons fiyatı 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaz ise geri çekilmelerde 1.300 dolar seviyesi test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu. 

ALTININ GRAMI 170'İ GÖREBİLİR: Memiş, altının gram fiyatının ise 167 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 170 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.

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